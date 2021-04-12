12 Nisan 2021, Pazartesi
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Fenerbahçe - Gaziantep FK maçına damga vuran pozisyon! Kale çizgisini geçti mi?

Spor Toto 'in 34. haftasında 'nin 'yı ağırladığı kritik karşılaşmaya 'ın çizgi üstünde topu tuttuğu pozisyon damga vurdu. Karşılaşmada konuk ekip Maxim ile serbest vuruştan skoru 1-1'e getirdi. Golde topun çizgiyi geçip geçmediği oldukça tartışılırken hakem VAR'dan gelen uyarıyla golü verdi. Golden önce Altay Bayındır'ın baraj arkasına yatan Pelkas'ın kalkmasını istemesi ise gole sebebiyet vermiş oldu. İşte Kadıköy'de yaşanan o anlar...

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Giriş Tarihi: 12.04.2021
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Fenerbahçe - Gaziantep FK maçına damga vuran pozisyon! Kale çizgisini geçti mi?

'in 34. hafta karşılaşmasında ile karşı karşıya geldi. Konuk ekibin 67. dakikasında serbest vuruştan Maxim ile kaydettiği golde dikkat çeken anlar yaşandı.



Maxim'in attığı golde topun çizgiyi geçip geçmediği oldukça tartışılırken hakem VAR'dan gelen uyarıyla golü verdi.



İşte o anlar;





(Görüntü beIN SPORTS'tan alınmıştır)





(Görüntü beIN SPORTS'tan alınmıştır)

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