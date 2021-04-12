Fenerbahçe - Gaziantep FK maçına damga vuran pozisyon! Kale çizgisini geçti mi?
Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe'nin Gaziantep FK'yı ağırladığı kritik karşılaşmaya Altay Bayındır'ın çizgi üstünde topu tuttuğu pozisyon damga vurdu. Karşılaşmada konuk ekip Maxim ile serbest vuruştan skoru 1-1'e getirdi. Golde topun çizgiyi geçip geçmediği oldukça tartışılırken hakem Mete Kalkavan VAR'dan gelen uyarıyla golü verdi. Golden önce Altay Bayındır'ın baraj arkasına yatan Pelkas'ın kalkmasını istemesi ise gole sebebiyet vermiş oldu. İşte Kadıköy'de yaşanan o anlar...
Süper Lig'in 34. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe ile Gaziantep FK karşı karşıya geldi. Konuk ekibin 67. dakikasında serbest vuruştan Maxim ile kaydettiği golde dikkat çeken anlar yaşandı.
Maxim'in attığı golde topun çizgiyi geçip geçmediği oldukça tartışılırken hakem Mete Kalkavan VAR'dan gelen uyarıyla golü verdi.
İşte o anlar;
(Görüntü beIN SPORTS'tan alınmıştır)
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