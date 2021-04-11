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Manisa TFF 1. Lig’e çıktı | Son dakika spor haberleri...

Son dakika spor haberleri... Misli.com 2. Lig Beyaz Grup'ta deplasmanda ’la 1-1 berabere kalan , bitime 5 hafta kala . Lig’e çıkmayı garantiledi.

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Giriş Tarihi: 11.04.2021 Güncelleme Tarihi: 11.04.2021
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Manisa TFF 1. Lig’e çıktı | Son dakika spor haberleri...

SON DAKİKA | Misli.com 2. Lig'in başından beri namağlup liderliğini devam ettiren Manisa FK, Uşakspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı.

En yakın rakibi Hekimoğlu Trabzon'un da evinde Kocaelispor'la 0-0 berabere kalması üzerine Manisa FK ligin bitimine 5 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

Manisa FK puanını 78'e yükseltirken, Hekimoğlu Trabzon ise 63 puana yükselerek aradaki 15 puanlık fark korunmuş oldu.

Maçın 90. dakikasına kadar 1-0 geride olan Manisa FK, 90+2'de Ahmet Kesim'in kullandığı penaltı atışıyla eşitliği yakalayarak sahadan şampiyonlukla ayrılmasını bildi.

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