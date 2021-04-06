Son dakika | İlkay Gündoğan'dan flaş sözler! Kariyerini burada noktalayacak

Manchester City'de harika bir sezon geçiren ve attığı gollerle adeta takımını taşıyan İlkay Gündoğan gelecek planlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Alman basınına konuşan 30 yaşındaki futbolcu, "Manchester'da hala iki yıllık sözleşmem var ve burada kendimi evimde hissediyorum ve daha iyi bir şey düşünemiyorum" dedi.

İlkay verdiği röportajda "Bir sonraki sözleşmem muhtemelen kariyerimi bitireceğim kulüpte olacak" diyerek İngiliz devinde futbolu tamamlamak istediğinin sinyalini verdi.