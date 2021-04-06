06 Nisan 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Son dakika | İlkay Gündoğan'dan flaş sözler! Kariyerini burada noktalayacak

Son dakika | İlkay Gündoğan'dan flaş sözler! Kariyerini burada noktalayacak

'nin Türk asıllı Alman futbolcusu geleceği hakkında konuştu. Manchester'da kendisini evinde hissettiğini belirten İlkay, futbolu Manchester City'de noktalayabileceğinin sinyalini verdi.

SPOR
Giriş Tarihi: 06.04.2021
ABONE OL
Son dakika | İlkay Gündoğan'dan flaş sözler! Kariyerini burada noktalayacak

Manchester City'de harika bir sezon geçiren ve attığı gollerle adeta takımını taşıyan İlkay Gündoğan gelecek planlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Alman basınına konuşan 30 yaşındaki futbolcu, "Manchester'da hala iki yıllık sözleşmem var ve burada kendimi evimde hissediyorum ve daha iyi bir şey düşünemiyorum" dedi.

İlkay verdiği röportajda "Bir sonraki sözleşmem muhtemelen kariyerimi bitireceğim kulüpte olacak" diyerek İngiliz devinde futbolu tamamlamak istediğinin sinyalini verdi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA