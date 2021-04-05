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Milli sporcumuz Furkan Özbek'ten altın madalya

Son dakika haberi... ’nda milli sporcu Muhammed , koparmada bronz, silkmede ve toplamda altın madalya kazandı.

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Giriş Tarihi: 05.04.2021 Güncelleme Tarihi: 05.04.2021
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Milli sporcumuz Furkan Özbek'ten altın madalya

Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen şampiyonanın üçüncü gününde milli sporcular madalya mücadelesi verdi. Erkekler 67 kiloda podyuma çıkan Muhammed Furkan Özbek, koparmada 145 kilo kaldırarak bronz madalya elde etti. Milli halterci, silkmede 178, toplamda ise 323 kiloluk derecesiyle 2 altın madalyanın sahibi oldu.

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