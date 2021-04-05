Milli sporcumuz Furkan Özbek'ten altın madalya
Son dakika haberi... Avrupa Halter Şampiyonası’nda milli sporcu Muhammed Furkan Özbek, koparmada bronz, silkmede ve toplamda altın madalya kazandı.
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Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen şampiyonanın üçüncü gününde milli sporcular madalya mücadelesi verdi. Erkekler 67 kiloda podyuma çıkan Muhammed Furkan Özbek, koparmada 145 kilo kaldırarak bronz madalya elde etti. Milli halterci, silkmede 178, toplamda ise 323 kiloluk derecesiyle 2 altın madalyanın sahibi oldu.