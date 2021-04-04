CANLI | Ankaragücü-Antalyaspor maçı canlı anlatım izle!

Süper Lig'in 32. haftasında Ankaragücü ile Antalyaspor, Eryeman Stadı'nda kozlarını paylaşıyor. Ankaragücü ile Antalyaspor maçının canlı anlatımı ahaber.com.tr'de...





ANKARAGÜCÜ - ANTALYASPOR İLK 11'LER



Ankaragücü: Korcan, Kitsiou, Kulusic, Pazdan, Pinto, İbrahim, Endri, Geraldo, Alper, Saba, Börven



Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Naldo, Veysel, Eren, Nuri, Hakan, Freddy, Sidney Sam, Amilton, Podolski.

Başkent temsilcisi, oynadığı 29 maçta 8 galibiyet, 5 beraberlik ve 16 mağlubiyet yaşadı. Topladığı 29 puanla ligde 18. sırada yer alan MKE Ankaragücü, sahasında Antalyaspor'u yenerek küme düşme hattından uzaklaşmayı hedefliyor.

Konuk Fraport TAV Antalyaspor ise Süper Lig'de 8 galibiyet, 15 beraberlik ve 7 yenilgi ile 39 puan topladı.

Akdeniz temsilcisinde zorlu maç öncesinde Ümit Milli Takım'ın Sırbistan ile oynadığı hazırlık maçında sakatlanan genç golcü Gökdeniz Bayrakdar dışında eksik bulunmuyor.

İKİ EKİP ARASINDAKİ 40. RANDEVU

Fraport TAV Antalyaspor ile MKE Ankaragücü ilk kez 1968-1969 sezonunda 2. Lig'de karşılaştı. Mücadele 1-1 beraberlikle sona erdi.

İki ekip bu hafta oynayacakları maçla birlikte toplamda 45, ligde ise 40'ıncı kez karşı karşıya gelecek. Kırmızı beyazlılar, sarı lacivertli başkent temsilcisine karşı 44 maçta 17 galibiyet elde etti, 15 beraberlik ve 12 yenilgi aldı. Ligin ilk devresinde Antalya'da oynanan maç ise kırmızı beyazlıların 1- 0'lık üstünlüğüyle sona erdi.