Galatasaray deplasmanda farklı mağlup oldu! Hatayspor 3-0 Galatasaray (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Spor Toto Süper Lig'in 32. hafta karşılaşmasında Galatasaray deplasmanda Atakaş Hatayspor'la kozlarını paylaştı. Mücadeleyi ev sahibi ekip 3-0 kazandı.

Ev sahibine galibiyeti getiren golleri 21. ve 72. dakikalarda Diouf, 29'da ise Ribeiro kaydetti. Ayrıca Güney temsilcisinde Popov 79. dakikada direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.