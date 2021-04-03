Galatasaray deplasmanda farklı mağlup oldu! Hatayspor 3-0 Galatasaray (MAÇ SONUCU-ÖZET)
Süper Lig'in 32. haftasında Hatayspor Galatasaray'ı evinde ağırladı. Karşılaşmaya çok sayıda eksik oyuncuyla çıkan Galatasaray sahadan 3-0 mağlup ayrılarak şampiyonluk yarışında büyük yara aldı.
Spor Toto Süper Lig'in 32. hafta karşılaşmasında Galatasaray deplasmanda Atakaş Hatayspor'la kozlarını paylaştı. Mücadeleyi ev sahibi ekip 3-0 kazandı.
Ev sahibine galibiyeti getiren golleri 21. ve 72. dakikalarda Diouf, 29'da ise Ribeiro kaydetti. Ayrıca Güney temsilcisinde Popov 79. dakikada direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
SON 5 MAÇTA 3. MAĞLUBİYET!
Galatasaray, Hatayspor'a mağlup olmasıyla birlikte son 5 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı.
Bu sonuçla birlikte Hatayspor 49 puana yükselirken, Galatasaray ise 61 puanda kaldı.
MAÇTAN DAKİKALAR
6. dakikada ceza sahası önünde Galatasaraylı futbolcu Muhammed'in şutunu kaleci Munir son anda kornere çeldi.
18. dakikada Hatayspor'da Kamara, ceza sahası içine gönderilen topa dokunamadı, meşin yuvarlak Muslera'da kaldı.
21. dakikada Hatayspor öne geçti. Sağ kanattan gelişen atakta Akintola'nın kale önüne gönderdiği topla buluşan Diouf, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0
29. dakikada Hatayspor farkı 2'ye çıkardı. Sağ kanattan kullanılan serbest vuruşta Riberio ceza sahası dışında topu önünde buldu. Riberio'un çektiği sert şut filelerle buluştu: 2-0
36. dakikada Hatayspor'da ceza sahası içine yapılan ortada Diouf'un kafa vuruşunu kaleci Muslera son anda kornere çeldi.
Karşılaşmanın ilk yarısını Hatayspor 2-0 önde tamamladı.
59. dakikada sağ kanattan Etebo'nun ortasında ceza sahası içinde Radamel Falcao'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak sağ direğe çarparak dışarı gitti.
69. dakikada sağ taraftan Ömer Bayram'ın kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Radamel Falcao'nun kafa vuruşunu kaleci Munir uzanarak son anda çeldi.
72. dakikada sağ kanattan Rayane Aabid'in attığı uzun pasta Etebo ile girdiği hava topu mücadelesini kazanan Mame Diouf'un sağ taraftan kaleci Fernando Muslera'yı çalımlayıp ceza alanına girip yerden boş kaleye vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 3-0
79. dakikada Popov'un Onyekuru'ya ceza sahasına sol taraftan girmeye çalışırken yaptığı müdahale sonrasında hakem Abdulkadir Bitigen Popov'a direkt kırmızı kart gösterdi.
90+2. dakikada Ryan Babel'in ceza sahası dışı sol çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Munir'de kaldı.
MAÇIN DETAYLARI
Stat: Antakya Atatürk
Hakemler: Abdulkadir Bitigen xx, Aleks Taşçıoğlu xx, Erdem Bayık xx
Hatayspor: Munir xx, Popov xx, Yusuf Abdioğlu xx, Pablo Santos xx, Mesut Çaytemel xxx, Rayane Aabid xx (Abdurrahman Canlı dk. 90+6 ?), Ruben Ribeiro xxx (Muhammed Mert 90+6 ?), Akintola xxx (Burak Çamoğlu dk. 88 ?), Adama Traore xxx (Isaac Sackey dk. 81 ?), Kamara xx, Mame Diouf xxx
Yedekler: Akın Alkan, Ekrem Kılıçarslan, Akomadi, Hüseyin Gündüz, Hüseyin Efe Akgül
Teknik Direktör: Ömer Erdoğan
Galatasaray: Fernando Muslera x, Şener Özbayraklı x, Ryan Donk x, Gedson Fernandes x, Marcelo Saracchi x (Martin Linnes dk. 46 x), Etebo x, Ömer Bayram x, Arda Turan x (Halil Dervişoğlu dk. 46 x), Sofiane Feghouli x (Ryan Babel dk. 46 x), Henry Onyekuru x (Oğulcan Çağlayan dk. 81 ?), Mustafa Muhammed x (Radamel Falcao dk. 46 x)
Yedekler: Okan Kocuk, Fatih Öztürk, Emre Akbaba, Emre Taşdemir, Valentine Ozornwafor
Teknik Sorumlu: Levent Şahin
Goller: Mame Diouf (dk. 21, 72), Ruben Ribeiro (dk. 29) (Hatayspor)
Kırmızı kart: Popov (dk. 79) (Hatayspor)
Sarı kartlar: Arda Turan, Şener Özbayraklı (Galatasaray), Yusuf Abdioğlu, Kamara, Mesut Çaytemel, Akintola, Pablo Santos (Hatayspor)