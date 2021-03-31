31 Mart 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Fenerbahçeli futbolcu Ozan Tufan dünya evine girdi

Fenerbahçeli futbolcu Ozan Tufan dünya evine girdi

Fenerbahçeli milli futbolcu , hayatını ile birleştirdi. , Rojin-Ozan Tufan çiftine 19.07 ayar alyans hediye etti. Ozan Tufan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "19.07 ayar logolu alyanslarımız bize uğur getirsin...  Her zaman yanımdasın iyi ki varsın, bu özel hediye için teşekkürler Fenerbahçe" ifadelerini kullandı.

SPOR
Giriş Tarihi: 31.03.2021 Güncelleme Tarihi: 31.03.2021
ABONE OL
Fenerbahçeli futbolcu Ozan Tufan dünya evine girdi

ve 'ın deneyimli futbolcusu , nişanlısı ile dünya evine girdi.

'nda gerçekleşen düğün törenine salgını sebebiyle kısıtlı sayıda davetli katıldı. Çiftin nikah şahitliğini ise Fenerbahçe Başkanı ile teknik sorumlu yaptı.

FENERBAHÇE'DEN 19.07 AYAR ALYANS

, Rojin-Ozan Tufan çiftine 19.07 ayar alyans hediye etti. Ozan Tufan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "19.07 ayar Fenerbahçe logolu alyanslarımız bize uğur getirsin... Her zaman yanımdasın iyi ki varsın, bu özel hediye için teşekkürler Fenerbahçe" ifadelerini kullandı.

Sarı-lacivertli kulüpten çifte hediye edilen alyansla birlikte yazılan özel not şu şekilde: "Ozan Tufan ve sevgili eşi Rojin Haspolat, hayatınızın birbirinizle geçecek bu yeni döneminde, sağlıklı, mutlu ve huzur dolu bir evlilik diliyoruz. Hayatınız boyunca unutulmaz olacak bu özel günde; Fenerbahçe ruhunun işlendiği saf bir bağlılık ve aidiyet sembolü olarak, kutsal armamızı taşıyan 19.07 ayar Fenerbahçe alyanslarının size uğur getirmesini temenni ediyoruz. Sonsuz mutluluklar."

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA