Türkiye 0-1 Sırbistan (MAÇ SONUCU-ÖZET)
2023 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri'ne hazırlanan Ümit Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında Sırbistan ile karşı karşıya geldi. Sırbistan ilk yarıda bulduğu tek golle Ümit Milli Takımımızı 1-0 yendi.
2023 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri için çalışmalarını sürdüren Ümit Milli Takım'ımız, Sırbistan U21 takımı ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Ay-Yıldızlılar 1-0 kaybetti.
Sırbistan'ın tek golünü 39. dakikada Markovic kaydetti.
A Spor'dan canlı yayınlanan maçta Türkiye U21 milli takımının kadrosu şu şekilde:
Kaleciler: Doğan Alemdar (Hes Kablo Kayserispor), Ersin Destanoğlu (Beşiktaş A.Ş.), Abdullah Yiğiter (Amed Sportif Faaliyetler)
Defans: Rıdvan Yılmaz (Beşiktaş A.Ş.), Seyfettin Anıl Yaşar (Afjet Afyonspor), Yusuf Can Esendemir (Altınordu), Cemali Sertel (Medipol Başakşehir FK), Ravil Tagir (Medipol Başakşehir FK), Şefik Abalı (FC Wacker Innsbruck), Rahmi Salih Kaya (Altınordu), İsmail Çokçalış (Bursaspor), Serdar Saatçı (Beşiktaş A.Ş.)
Orta Saha: Burak İnce (Altınordu), Umut Güneş (Aytemiz Alanyaspor), Ömer Faruk Beyaz (Fenerbahçe A.Ş.), Kartal Kayra Yılmaz (Bereket Sigorta Ümraniyespor), Doğucan Haspolat (Kasımpaşa A.Ş.), Kerem Atakan Kesgin (Demir Grup Sivasspor), Abdussamed Karnuçu (Tarsus İdman Yurdu), Melih İbrahimoğlu (Heracles Almelo), Erkan Eyibil (Go Ahead Eagles), Batuhan Kör (Bursaspor)
Forvet: Yusuf Barası (Az Alkmaar), Gökdeniz Bayrakdar (Fraport-TAV Antalyaspor), Mohamed Zeki Amdouni (FC Stade Lausanne Ouchy), Ali Akman, Barış Alper Yılmaz (Ankara Keçiörengücü)
Ümit Milli Takım Teknik Direktörü ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu: Tolunay Kafkas