Türkiye 0-1 Sırbistan (MAÇ SONUCU-ÖZET)

2023 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri için çalışmalarını sürdüren Ümit Milli Takım'ımız, Sırbistan U21 takımı ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Ay-Yıldızlılar 1-0 kaybetti.

Sırbistan'ın tek golünü 39. dakikada Markovic kaydetti.

A Spor'dan canlı yayınlanan maçta Türkiye U21 milli takımının kadrosu şu şekilde:

Kaleciler: Doğan Alemdar (Hes Kablo Kayserispor), Ersin Destanoğlu (Beşiktaş A.Ş.), Abdullah Yiğiter (Amed Sportif Faaliyetler)