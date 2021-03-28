Süper Lig'de flaş ayrılık! BB Erzurum ile İsmail Kartal'ın yolları ayrıldı
Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da göreve yeni getirilen teknik direktör İsmail Kartal ile maça çıkılmadan yollar ayrıldı. Son dakika gelişmesinin detayları haberimizde...
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Son dakika spor haberleri... beIN Sports'un haberine göre, Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da göreve yeni getirilen teknik direktör İsmail Kartal ile maça çıkılmadan yollar ayrıldı.
BB Erzrumspor ile geçen hafta sözleşme imzalayan İsmail Kartal, yeni takmıyla birlikte resmi maça çıkmadan görevinden ayrıldı.