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Haberler Spor Haberleri Süper Lig'de flaş ayrılık! BB Erzurum ile İsmail Kartal'ın yolları ayrıldı

Süper Lig'de flaş ayrılık! BB Erzurum ile İsmail Kartal'ın yolları ayrıldı

ekiplerinden 'da göreve yeni getirilen teknik direktör  ile maça çıkılmadan yollar ayrıldı. Son dakika gelişmesinin detayları haberimizde...

SPOR
Giriş Tarihi: 28.03.2021 Güncelleme Tarihi: 28.03.2021
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Süper Lig'de flaş ayrılık! BB Erzurum ile İsmail Kartal'ın yolları ayrıldı

Son dakika spor haberleri... beIN Sports'un haberine göre, Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da göreve yeni getirilen teknik direktör İsmail Kartal ile maça çıkılmadan yollar ayrıldı.

BB Erzrumspor ile geçen hafta sözleşme imzalayan İsmail Kartal, yeni takmıyla birlikte resmi maça çıkmadan görevinden ayrıldı.

İşte İsmail Kartalın yeni adresi! İŞTE İSMAİL KARTAL'IN YENİ ADRESİ!

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