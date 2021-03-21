Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi öncesinde Erol Bulut ve Sergen Yalçın'dan flaş sözler

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş'a konuk olacak Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut, maç öncesi canlı yayında açıklamalarda bulundu.

EROL BULUT: GALİBİYETLE DÖNMEK İSTİYORUZ

Bulut'un canlı yayında kaydettiği o ifadeler;

Bizim için her maç önemli. Geçen hafta da, bu hafta da, önümüzdeki maç da önemli. Şu anda rakibimiz önde gibi gözükse de şampiyonluk yarışında, 11 maç var. Geçmişte neler yaşadığını hep birlikte gördük. Mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz. Çalışmalarımızı buna göre yaptık. Galibiyet alıp dönmek istiyoruz.

Geçen haftaya baktığımızda tek kale maç oynadık, rakip kaleye gelmedi. 0 şutlu ilk yarıyı golle kapatmışlar. Hücumda yakaladığımız pozisyonlar oldu. İnşallah bugün yakaladığımız pozisyonları daha iyi değerlendiririz.

SERGEN YALÇIN: KAZANMAK İÇİN NE GEREKİYORSA ONU YAPACAĞIZ

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında karşı karşıya gelecek olan Beşiktaş-Fenerbahçe mücadelesi öncesi Sergen Yalçın değerlendirmelerde bulundu.



İşte Yalçın'ın açıklamalarından satır başlıkları;



Derbiler kolay olmaz. 3 ihtimale açıktır. İyi hazırlandık. İki ağır maç oynadık. İyi durumdayız. Sakatımız bir tek Gökhan (Gönül). Tam takım antrenman yaptık. Kazanmak için ne gerekiyorsa onu yapacağız.



Rakiplerimizin bir gıdım önündeyiz ama bu avantaj değil. Puan cetvelini direkt etkileyecek bu maç. İki takımın bakış açısını belirleyecek buradan çıkacak sonuç. Doğru oyunu oynamak istiyoruz. Kazanmak için elimizden geleni yapacağız.