CANLI | Gençlerbirliği Kasımpaşa maçı canlı anlatım izle! Süper Lig'de zorlu karşılaşma
CANLI | Gençlerbirliği Kasımpaşa maçı canlı anlatım izle | 11 haftalık kazanamama serisini geçen hafta Fenerbahçe deplasmanında bozan Gençlerbirliği kendi sahasında Kasımpaşa'yı ağırlıyor. Karşılaşmayı ahaber.com.tr canlı anlatım sayfasından takip edebilirsiniz.
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Süper Lig'in 31. haftasında Gençlerbirliği, Kasımpaşa'yı konuk ediyor. Eryaman Stadyumu'nda saat 13.30'da başlayan mücadelede, Arda Kardeşler düdük çalıyor. Karşılaşmayı ahaber.com.tr canlı anlatım sayfasından takip edebilirsiniz.
İLK 11'LER:
Gençlerbirliği: Nordfeldt, Johansson, Arda, Mustafa, Halil İbrahim, Soner, Piris, Murat, Candeias, Ayite, Sandro.
Kasımpaşa: Ramazan, Hadergjonaj, Sadiku, Tosic, Haddadi, Drinkwater, Aytaç, Hajradinovic, Koomson, Yusuf, Thelin