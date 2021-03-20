20 Mart 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri CANLI | Gençlerbirliği Kasımpaşa maçı canlı anlatım izle! Süper Lig'de zorlu karşılaşma

CANLI | Gençlerbirliği Kasımpaşa maçı canlı anlatım izle! Süper Lig'de zorlu karşılaşma

CANLI | canlı anlatım izle | 11 haftalık kazanamama serisini geçen hafta Fenerbahçe deplasmanında bozan Gençlerbirliği kendi sahasında Kasımpaşa'yı ağırlıyor. Karşılaşmayı ahaber.com.tr canlı anlatım sayfasından takip edebilirsiniz.

SPOR
Giriş Tarihi: 20.03.2021 Güncelleme Tarihi: 20.03.2021
ABONE OL
CANLI | Gençlerbirliği Kasımpaşa maçı canlı anlatım izle! Süper Lig'de zorlu karşılaşma

Süper Lig'in 31. haftasında Gençlerbirliği, Kasımpaşa'yı konuk ediyor. Eryaman Stadyumu'nda saat 13.30'da başlayan mücadelede, Arda Kardeşler düdük çalıyor. Karşılaşmayı ahaber.com.tr canlı anlatım sayfasından takip edebilirsiniz.

İLK 11'LER:

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Johansson, Arda, Mustafa, Halil İbrahim, Soner, Piris, Murat, Candeias, Ayite, Sandro.

Kasımpaşa: Ramazan, Hadergjonaj, Sadiku, Tosic, Haddadi, Drinkwater, Aytaç, Hajradinovic, Koomson, Yusuf, Thelin

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA