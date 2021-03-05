05 Mart 2021, Cuma
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Haberler Spor Haberleri Son dakika: Beşiktaş'tan flaş bildiri! Bağıranların değil HAKKI'yla kazananların şampiyon olacağı lig istiyoruz

Son dakika: Beşiktaş'tan flaş bildiri! Bağıranların değil HAKKI'yla kazananların şampiyon olacağı lig istiyoruz

Son dakika haberleri... Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren , son dönemde artan hakem performansı eleştirilerine değinerek bir bildiri yayımladı. Beşiktaş tarafından yapılan açıklamada, "Bağıranların değil sahada “HAKKI”yla kazananların “ŞEREF”li şampiyonluklar yaşayacağı bir lig istiyoruz." denildi.

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Giriş Tarihi: 05.03.2021 Güncelleme Tarihi: 05.03.2021
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Son dakika: Beşiktaş'tan flaş bildiri! Bağıranların değil HAKKI'yla kazananların şampiyon olacağı lig istiyoruz

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren Beşiktaş, son dönemde artan hakem performansı eleştirilerine değinerek bir bildiri yayımladı.

Beşiktaş tarafından yapılan açıklamada, "Bağıranların değil sahada "HAKKI"yla kazananların "ŞEREF"li şampiyonluklar yaşayacağı bir lig istiyoruz." denildi.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

Bağıranların değil sahada "HAKKI"yla kazananların "ŞEREF"li şampiyonluklar yaşayacağı bir lig istiyoruz.

Süper Lig ekiplerinin son dönemde özellikle hakemler üzerinden yaratmaya çalıştıkları kaos ortamını ve algı operasyonlarını dikkatle takip ediyoruz.

Futbol Takımımızın müsabakalarını yönetecek hakemlerin, art niyetsiz ve "ADALET" duygusuyla sahada olacaklarına inanmak istiyoruz.

Türk futbolunun; gelişimi, geleceği ve huzuru için futbolun tüm paydaşlarını sağduyulu olmaya davet ediyoruz.

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