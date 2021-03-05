Galatasaray'a kötü haber! Mustafa Muhamed 1 maç ceza aldı
Galatasaray'ın Mısırlı yıldızı Mustafa Muhamed, Süper Lig'in 28. haftasında oynanan Ankaragücü maçında rakibine yaptığı faul nedeniyle kırmızı kart görmüştü. Sarı-kırmızılıların TFF'ye yaptığı başvuru reddedildi ve Mustafa Muhamed'e 1 maç ceza verildi.
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında oynanan Ankaragücü - Galatasaray maçında Mostafa Mohamed, rakibine yaptığı faul nedeniyle kırmızı kart görerek oyun dışında kalmıştı. Sarı-kırmızılılar, yıldız golcünün ceza almaması için TFF'ye başvurmuştu. Galatasaray'ın bu başvurusu reddedilirken, Mısırlı golcüye 1 maç ceza verildi.
Mostafa Mohamed, Galatasaray'ın Sivasspor ile oynayacağı karşılaşmada görev alamayacak.