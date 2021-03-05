05 Mart 2021, Cuma
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Galatasaray'a kötü haber! Mustafa Muhamed 1 maç ceza aldı

'ın Mısırlı yıldızı , Süper Lig'in 28. haftasında oynanan Ankaragücü maçında rakibine yaptığı faul nedeniyle kırmızı kart görmüştü. Sarı-kırmızılıların TFF'ye yaptığı başvuru reddedildi ve Mustafa Muhamed'e 1 maç ceza verildi.

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Giriş Tarihi: 05.03.2021
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Galatasaray'a kötü haber! Mustafa Muhamed 1 maç ceza aldı

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında oynanan Ankaragücü - Galatasaray maçında Mostafa Mohamed, rakibine yaptığı faul nedeniyle kırmızı kart görerek oyun dışında kalmıştı. Sarı-kırmızılılar, yıldız golcünün ceza almaması için TFF'ye başvurmuştu. Galatasaray'ın bu başvurusu reddedilirken, Mısırlı golcüye 1 maç ceza verildi.

Mostafa Mohamed, Galatasaray'ın Sivasspor ile oynayacağı karşılaşmada görev alamayacak.

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