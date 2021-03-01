01 Mart 2021, Pazartesi
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Seyircili maçlar ne zaman başlıyor? Tarih ve şartlar belli oldu

Son dakika haberine göre; Gençlik ve Spor Bakanı , normalleşme sürecinin başlayacağı mart ayıyla beraber spor camiasında akıllardaki soru olan "Seyircili maçlar ne zaman başlayacak?" sorusuna cevap verdi.

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Giriş Tarihi: 01.03.2021 Güncelleme Tarihi: 01.03.2021
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Seyircili maçlar ne zaman başlıyor? Tarih ve şartlar belli oldu

Bu anlamda çalışmaların tamamlanmak üzere olduğu müjdesini veren Bakan Kasapoğlu açıklamasında stadyumlarda kontrollü de olsa taraftar alınacağı ve alkışların, tezahüratların yeniden yükseleceği tarihi de verdi.

KISMİ DE OLSA SEYİRCİ ALINACAK; STADIN YÜZDE 10 İLE 20'Sİ

Bakan Kasapoğlu maçlara kısmi de olsa seyirci alınmasını istediğini açıkladı. Bakan Kasapoğlu, özetle şunları söyledi: "Maçlara seyirci alımı kapasitenin yüzde 10'u, 15 ya da 20'si şeklinde olabilir.

50 BİN KİŞİLİK STADA 5 BİN KİŞİ ALINABİLECEK

Gazetesi'nin haberine göre; seyrine göre kulüplerimizi en hızlı şekilde taraftarlarımızla buluşturacağız. Diyelim ki 50 bin kişilik bir stat var, 5 bin kişi alınabilecek.

HES KODU ZORUNLU

zorunlu olacak. Localar açılabilir. Bu kararları verecek. Taraftarlarımızı korona tedbirleri çerçevesinde sahalarla buluşturmaktan yanayız.

ile ilgili de açıklamalarda bulunan Bakan Kasapoğlu yeni yasayla birlikte kulüpler ve federasyonlar şeffaf olacak. Yeni yasa ile mali ve idari disiplin ve bununla birlikte sorumluluk güçlü bir şekilde olacak. Transfer yapıyor. Ne yapıyor? Borçlanıyor. Ardından başka bir transfer yapıyor. Borçları katlayarak bırakıp gidiyor. Gelen yönetici bir ton borçla işi devralıyor. Bunun önüne geçeceğiz.

ÖĞRENCİLER İÇİN ÖNEMLİ GELİŞME

Geçen sene salgına rağmen 1 milyon kişiye yüzme öğrettik. Bu sene rakamı artıracağız. ile bir proje üzerinde çalışıyoruz. Biz öğrencilerimizi havuzlarımıza taşıyacağız. Öğrencilerimiz antrenörlerimizden faydalanacak. İşbirliklerimizi güçlendireceğiz.

KASAPOĞLU SEYİRCİLİ MAÇLAR İÇİN TARİH VERDİ

Mart ayıyla beraber maçlara kısmi de olsa seyirci alınmasını istediğini belirten Bakan Kasapoğlu, "Statlar kapa-sitesinin yüzde 10'u, 15 ya da 20'si şeklinde açılabilir" dedi.

(Müsabaka ve olimpiyatlar) Pandemi sonrası sporda her alanda olduğu gibi, Türkiye bu süreci fırsata çevirecek. Bunu göreceğiz. Biz bu süreçte, müsabakalara ve olimpiyatlara hazırlanan sporcularımızla irtibatımızı hiç koparmadık. Tüm sporcularımız diğer ülkelerin aksine, daha motive, inançlı ve hazır. Olimpiyatlarda büyük başarı bekliyoruz."

ÜNİVERSİTELERE 'GENÇ OFİS'

Bakan Kasapoğlu, Türkiye'deki üniversitelerin her birine 'Genç Ofis' açtıklarını da söyledi. 10 gün içerisinde Mardin, Şırnak, Van ve Denizli'de Genç Ofis açtıklarını aktaran Kasapoğlu, "Bakanlık olarak artık üniversitelerdeyiz. Üniversiteli genç oraya 7/24 gelebilecek.

Çayını kahvesini içecek, arkadaşlarıyla sohbet edebilecek. Kitabını okuyabilecek. Bakanlık ile iletişimini kuracak. Talebi varsa iletebilecek. Orayı gençlerle yöneteceğiz. Ofisten, gerektiğinde gönüllü öğrenci ve gerektiğinde bakanlık görevlisi sorumlu olacak" dedi.

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