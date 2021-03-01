Seyircili maçlar ne zaman başlıyor? Tarih ve şartlar belli oldu

KASAPOĞLU SEYİRCİLİ MAÇLAR İÇİN TARİH VERDİ

Mart ayıyla beraber maçlara kısmi de olsa seyirci alınmasını istediğini belirten Bakan Kasapoğlu, "Statlar kapa-sitesinin yüzde 10'u, 15 ya da 20'si şeklinde açılabilir" dedi.

(Müsabaka ve olimpiyatlar) Pandemi sonrası sporda her alanda olduğu gibi, Türkiye bu süreci fırsata çevirecek. Bunu göreceğiz. Biz bu süreçte, müsabakalara ve olimpiyatlara hazırlanan sporcularımızla irtibatımızı hiç koparmadık. Tüm sporcularımız diğer ülkelerin aksine, daha motive, inançlı ve hazır. Olimpiyatlarda büyük başarı bekliyoruz."