Son dakika: Galatasaray bonservisini alıyor! Abdurrahim Albayrak açıkladı

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Mostafa Mohamed'in durumuyla ilgili Mısır'da yayın yapan filgoal.com isimli internet sitesine açıklamalar yaptı ve Sarı Kırmızılılar'a müjdeyi verdi. Albayrak, oyuncunun satın alma opsiyonunu aktif edeceklerini ve bonservisini alacaklarını söyledi.

Soruları yanıtlayan Albayrak, "Dün takımla birlikteydim ve Mostafa ile konuştum. Bana 'baba' diye hitap ediyor. Performansından çok memnunum ve tüm Türk halkı onu seviyor. Türkçe öğrenmeye başladı" dedi.

Ara transfer döneminde 2020-2021 ve 2021-2022 sezonları için kiralanan ancak 1 temmuz 2022'ye kadar 4 milyon Euro'luk bedeli ödediği takdirde bonservisini alma hakkı Galatasaray'da olan oyuncunun durumuyla ilgili olarak ise Albayrak, "Bu yıl satın alma opsiyonunu aktif hale getireceğiz" diye konuştu.

METİN OKTAY'A BENZETTİ

Mostafa'nın hangi Galatasaray efsanesini hatırlattığı sorusuna ise Abdurrahim Albayrak, "Metin Oktay gibi oynuyor ve bize onu hatırlatıyor" yanıtını verdi.