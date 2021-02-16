Trabzonspor'un kalesini koronavirüs vurdu!
Spor Toto Süper Lig'in güçlü takımlarından Trabzonspor'da koronavirüs kabusu yaşanıyor. Ligin 26. haftasında son şampiyon Başakşehir ile karşılaşacak olan bordo mavililerde Uğurcan Çakır, Erce Kardeşler ve Arda Akbulut'un koronavirüs testlerinin pozitif çıktığı belirtildi.
Trabzonspor, iki futbolcusunun ve bir A takım personelinin koronavirüs testinin pozitif sonuçlandığını açıkladı. Karadeniz fırtınasında toplam vaka sayısı 6'ya yükseldi.
KALEYİ KORONAVİRÜS VURDU
Son olarak Gaziantep'i 1-0 yenerek 6'da 6 yapan ve 'şampiyonluk yarışında ben de varım' diyen Trabzonspor'a, kalecilerden kötü haber geldi.
Ligin 26. haftasında deplasmanda Başakşehir ile karşılaşacak olan bordo-mavililerde; Uğurcan Çakır, Erce Kardeşler ve Arda Akbulut'un koronavirüs testlerinin pozitif çıktığı belirtildi.
3 VAKA DAHA AÇIKLANDI
Daha önce 3 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıklayan Trabzonspor'dan yeni bir açıklama geldi.
Bordo mavili ekipten yapılan açıklama şu şekilde:
Rutin olarak gerçekleştirdiğimiz COVID 19 testlerinin sonucunda iki futbolcumuz ve bir A Takım personelimizde pozitif vakaya rastlanmıştır. İzolasyona alınan futbolcularımız ve personelimizin tedavisine başlanmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
KALEYE GENÇ KAĞAN GEÇECEK
Ajansspor'un haberine göre; teknik direktör Abdullah Avcı'nın, eski takımına karşı kalede 18 yaşındaki Kağan Moradoğlu'na şans vereceği öğrenildi. Karadeniz ekibinin altyapısından yetişen Moradoğlu, şu ana kadar profesyonel olarak hiç forma giymedi.
NWAKAEME CEZALI
Ayrıca kırmızı kart cezalısı olan Nwakaeme de kritik karşılaşmada forma giyemeyecek.