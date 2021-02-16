Trabzonspor'un kalesini koronavirüs vurdu!

Trabzonspor, iki futbolcusunun ve bir A takım personelinin koronavirüs testinin pozitif sonuçlandığını açıkladı. Karadeniz fırtınasında toplam vaka sayısı 6'ya yükseldi.

KALEYİ KORONAVİRÜS VURDU

Son olarak Gaziantep'i 1-0 yenerek 6'da 6 yapan ve 'şampiyonluk yarışında ben de varım' diyen Trabzonspor'a, kalecilerden kötü haber geldi.

Ligin 26. haftasında deplasmanda Başakşehir ile karşılaşacak olan bordo-mavililerde; Uğurcan Çakır, Erce Kardeşler ve Arda Akbulut'un koronavirüs testlerinin pozitif çıktığı belirtildi.

3 VAKA DAHA AÇIKLANDI

Daha önce 3 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıklayan Trabzonspor'dan yeni bir açıklama geldi.

Bordo mavili ekipten yapılan açıklama şu şekilde:

Rutin olarak gerçekleştirdiğimiz COVID 19 testlerinin sonucunda iki futbolcumuz ve bir A Takım personelimizde pozitif vakaya rastlanmıştır. İzolasyona alınan futbolcularımız ve personelimizin tedavisine başlanmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

KALEYE GENÇ KAĞAN GEÇECEK

Ajansspor'un haberine göre; teknik direktör Abdullah Avcı'nın, eski takımına karşı kalede 18 yaşındaki Kağan Moradoğlu'na şans vereceği öğrenildi. Karadeniz ekibinin altyapısından yetişen Moradoğlu, şu ana kadar profesyonel olarak hiç forma giymedi.

NWAKAEME CEZALI

Ayrıca kırmızı kart cezalısı olan Nwakaeme de kritik karşılaşmada forma giyemeyecek.