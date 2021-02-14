Göztepe 2-1 Başakşehir (MAÇ SONUCU-ÖZET)
Süper Lig'in 25. haftasında Göztepe evinde Başakşehir'i 2-1 mağlup ederek 4 hafta aranın ardından galibiyetle tanıştı. Süper Lig'in son şampiyonu Başakşehir'de ise kötü gidiş sürüyor. Galibiyete hasret kalan İstanbul temsilcisi Göztepe karşısında aldığı mağlubiyetin ardında küme düşme hattına geriledi.
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Süper Lig'in 25. haftasında Göztepe sahasında Başakşehir'i 2-1 mağlup etti.
Süper Lig'in 25. haftasında Göztepe evinde Başakşehir'i 2-1 mağlup ederek 4 hafta aranın ardından galibiyetle tanıştı.
Süper Lig'in 25. haftasında Göztepe sahasında Başakşehir'i 2-1 mağlup etti.
Ev sahibi takımın gollerini; Soner Aydoğdu ve penaltıdan Peter Zulj kaydetti.
Konuk takımın golü ise Deniz Türüç'ten geldi.
Bu sonucun ardından Göztepe puanını 29 yaparken, Başakşehir 24 puanda kaldı.