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Göztepe 2-1 Başakşehir (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Süper Lig'in 25. haftasında Göztepe evinde Başakşehir'i 2-1 mağlup ederek 4 hafta aranın ardından galibiyetle tanıştı. Süper Lig'in son şampiyonu Başakşehir'de ise kötü gidiş sürüyor. Galibiyete hasret kalan İstanbul temsilcisi Göztepe karşısında aldığı mağlubiyetin ardında küme düşme hattına geriledi.

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Giriş Tarihi: 14.02.2021 Güncelleme Tarihi: 14.02.2021
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Göztepe 2-1 Başakşehir MAÇ SONUCU-ÖZET

Süper Lig'in 25. haftasında Göztepe evinde Başakşehir'i 2-1 mağlup ederek 4 hafta aranın ardından galibiyetle tanıştı.

Süper Lig'in 25. haftasında Göztepe sahasında Başakşehir'i 2-1 mağlup etti.

Ev sahibi takımın gollerini; Soner Aydoğdu ve penaltıdan Peter Zulj kaydetti.

Konuk takımın golü ise Deniz Türüç'ten geldi.

Bu sonucun ardından Göztepe puanını 29 yaparken, Başakşehir 24 puanda kaldı.

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