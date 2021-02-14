Göztepe 2-1 Başakşehir (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Süper Lig'in 25. haftasında Göztepe evinde Başakşehir'i 2-1 mağlup ederek 4 hafta aranın ardından galibiyetle tanıştı.

Süper Lig'in 25. haftasında Göztepe sahasında Başakşehir'i 2-1 mağlup etti.



Ev sahibi takımın gollerini; Soner Aydoğdu ve penaltıdan Peter Zulj kaydetti.



Konuk takımın golü ise Deniz Türüç'ten geldi.



Bu sonucun ardından Göztepe puanını 29 yaparken, Başakşehir 24 puanda kaldı.