Fenerbahçe Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? 2021 FB GS derbisi hangi kanalda yayınlanacak?
Fenerbahçe - Galatasaray derbisi ne zaman? Süper Lig'in 24. haftasında iki ezeli rakip Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya geliyor. FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır görev alacak. Çakır, 13. kez Galatasaray-Fenerbahçe derbisine çıkacak. Fenerbahçe ile Galatasaray arasında son 10 sezonda oynanan 25 derbide gollerin büyük çoğunluğunu yabancı futbolcular attı. Peki, Fenerbahçe Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? 2021 FB GS derbisi hangi kanalda yayınlanacak? İşte karşılaşmanın detayları...
Fenerbahçe Galatasaray maçı ne zaman? Ligde oynadığı 22 maçta 14 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşayan Galatasaray, liderlik koltuğunda oturan Fenerbahçe'ye konuk olacak. İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maç 0-0 berabere bitmişti. Sarı-Kırmızılılar, geçen sezon Süper Lig'in 23. haftasında oynanan maçı 3-1 kazanmış ve rakibini Kadıköy'de 20 yılı aşkın süre sonra mağlup etmeyi başarmıştı. Peki, Fenerbahçe Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? 2021 FB GS derbisi hangi kanalda yayınlanacak? İşte merak edilenler...
FENERBAHÇE GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Fenerbahçe - Galatasaray maçı 6 Şubat 2021 Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak. Cüneyt Çakır'ın düdük çalacağı karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak.
Muhtemel 11'ler:
GALATASARAY: Fernando Muslera, DeAndre Yedlin, Ryan Donk, Marcao, Marcelo Saracchi, Taylan Antalyalı, Younes Belhanda (Peter Etebo), Emre Kılınç, Arda Turan, Henry Onyekuru, Mustafa Muhammed.
FENERBAHÇE: Altay Bayındır, Nazım Sangare, Serdar Aziz, Szalai, Caner Erkin, Ozan Tufan, Sosa, Mert Hakan Yandaş, Valencia, Osayi-Samuel, Thiam.
GALATASARAY CEPHESİ
Galatasaray, ligde oynadığı 22 maçta 14 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı. Sarı-kırmızılı ekip, topladığı 45 puanla 23. haftayı averajla ikinci sırada bitirdi.
Liderlik koltuğunda oturan Fenerbahçe ise çıktığı maçların 15'ini kazanırken, 3'ünde berabere kaldı, 4'ünde ise mağlup oldu. Sarı-lacivertli ekibin 48 puanı bulunuyor.
İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maç 0-0 berabere bitmişti.
SON 4 MAÇINI KAZANDI
Galatasaray, Süper Lig'de çıktığı son 4 karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı.
Sarı-kırmızılı ekip, son 4 maçında Yukatel Denizlispor, Yeni Malatyaspor, Gaziantep ve Medipol Başakşehir'i mağlup etti.
Galatasaray, Fenerbahçe derbisini de kazanarak galibiyet serisini sürdürmeye çalışacak.
LİGİN EN AZ GOL YİYEN TAKIMI
Galatasaray, Süper Lig'in en az gol yiyen takımı konumunda bulunuyor.
Sarı-kırmızılı takım, ligin geride kalan bölümünde oynadığı 22 maçta 46 kez ağları havalandırırken, kalesinde ise 18 gol gördü.
Süper Lig'de kalesini en fazla gole kapatan takım olan Galatasaray, 22 maçının 10'unda rakiplerinin skor üretmesine izin vermedi.
Fenerbahçe ise ligde 45 gol atarken, rakiplerinin 24 golüne engel olamadı.
FEGHOULI FORMA GİYEMEYECEK
Galatasaray'da yaşadığı sakatlık sonrası tedavi ve adaptasyon süreci devam eden Cezayirli futbolcu Sofiane Feghouli maçta forma giyemeyecek.
Sarı-kırmızılı takımda karantina süreci devam eden yeni transfer Gedson Fernandes'in de kadroda yer alması beklenmiyor.
İKİ OYUNCU KART SINIRINDA
Galatasaray'da Younes Belhanda ve Christian Luyindama, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
Bu futbolcular, yarın kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek ve 25. haftadaki Kasımpaşa maçında forma giyemeyecek.
FENERBAHÇE CEPHESİ
Ligde oynadığı son 9 karşılaşmada mağlubiyet yaşamayan ve 8 galibiyet ile 1 beraberlik elde eden Fenerbahçe, derbiyi kazanarak şampiyonluk yolunda önemli bir adım atmak istiyor.
En yakın rakipleri Galatasaray ve Beşiktaş'ın 3 puan önünde haftaya lider giren Erol Bulut'un öğrencileri, derbi galibiyetiyle çıkışını sürdürmeyi planlıyor.
FENERBAHÇE'DE 3 EKSİK
Fenerbahçe, yarınki derbiye 3 futbolcusundan yoksun çıkacak.
Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Marcel Tisserand, Dimitris Pelkas ve İrfan Can Kahveci, derbide forma giyemeyecek.
GUSTAVO'NUN DURUMU MAÇ SAATİNDE BELLİ OLACAK
Ligde yarın oynanacak derbi öncesinde Fenerbahçe'de Luiz Gustavo belirsizliği yaşanıyor.
Gustavo, Atakaş Hatayspor karşılaşmasında sakatlık geçirmiş ve mücadeleye devam edememişti.
Dizinde darbeye bağlı ödem oluşan ve tedavisine başlanan Luiz Gustavo'nun durumu maç saatinde belli olacak.
EVİNDE 5 MAÇLIK SERİ
Fenerbahçe, Galatasaray maçı öncesinde sahasındaki performansıyla dikkati çekiyor.
Sarı-lacivertliler, ligde son haftalarda ev sahibi olduğu müsabakalarda önemli bir seriye imza attı.
Kadıköy'deki son 5 lig maçında konuk ettiği rakiplerini mağlup etmeyi başaran Fenerbahçe, son 2 maçta ise kalesini gole kapattı.
BU SEZON DERBİ GALİBİYETİ YOK
Fenerbahçe, liderliğini sürdürdüğü sezonda henüz derbi galibiyeti yaşayamadı.
Sarı-lacivertliler, bu sezon oynadığı ilk derbide deplasmanda Galatasaray ile berabere kalırken, evinde Beşiktaş'a mağlup olmuştu.
SINIRDAKİLER
Fenerbahçe'de derbi öncesinde 4 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
Sarı-lacivertlilerde ceza sınırında yer alan Marcel Tisserand ve İrfan Can Kahveci, yarınki karşılaşmada forma giyemeyecek.
Serdar Aziz ile Enner Valencia ise sarı kart görmeleri durumunda Fatih Karagümrük maçında oynayamayacak.