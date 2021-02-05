Fenerbahçe Galatasaray maçı ne zaman? Ligde oynadığı 22 maçta 14 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşayan Galatasaray, liderlik koltuğunda oturan Fenerbahçe'ye konuk olacak. İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maç 0-0 berabere bitmişti. Sarı-Kırmızılılar, geçen sezon Süper Lig'in 23. haftasında oynanan maçı 3-1 kazanmış ve rakibini Kadıköy'de 20 yılı aşkın süre sonra mağlup etmeyi başarmıştı. Peki, Fenerbahçe Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? 2021 FB GS derbisi hangi kanalda yayınlanacak? İşte merak edilenler...

FENERBAHÇE GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe - Galatasaray maçı 6 Şubat 2021 Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak. Cüneyt Çakır'ın düdük çalacağı karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak.

Muhtemel 11'ler:

GALATASARAY: Fernando Muslera, DeAndre Yedlin, Ryan Donk, Marcao, Marcelo Saracchi, Taylan Antalyalı, Younes Belhanda (Peter Etebo), Emre Kılınç, Arda Turan, Henry Onyekuru, Mustafa Muhammed.

FENERBAHÇE: Altay Bayındır, Nazım Sangare, Serdar Aziz, Szalai, Caner Erkin, Ozan Tufan, Sosa, Mert Hakan Yandaş, Valencia, Osayi-Samuel, Thiam.