Galatasaray Onyekuru transfer etti mi | Flaş transferde önemli gelişme! Bunu kimse beklemiyordu

Her şey olumlu gider, Onyekuru da Florya'ya dönmeye hazırlanırken, Monaco son anda bir pürüz daha çıkardı. Onyekuru için 5 milyon euronun üzerinde bir bonservis bedeli isteyen Monaco, yine Galatasaray yönetimini sıkıntıya sokan bir hamlede bulundu.