Canlı BB Erzurumspor Fenerbahçe maçı

Fenerbahçe , Süper Lig 'in 18. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a konuk oluyor. Ligde çıktığı son 3 müsabakayı kazanan Fenerbahçe, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u da mağlup ederek galibiyet serisini 4 maça çıkarmak istiyor. Yaptığı müsabakaların 10'unu kazanan, 2'sinde berabere kalan ve 4'ünü kaybeden sarı-lacivertliler, hanesine 32 puan yazdırdı. Süper Lig'in geride kalan bölümünde 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 10 mağlubiyet yaşayan Büyükşehir Belediye Erzurumspor ise 13 puan elde edebildi.

Fenerbahçe'nin 11'i belli oldu: Altay, Nazım, Tisserand, Sadık, Caner, Ozan, Gustavo, Sinan, Mert Hakan, Pelkas, Thiam.

VAR HAKEMİ AÇIKLANDI

Mücadele öncesi bir son dakika haberi de hakem konusunda yaşandı. Erzurumspor-Fenerbahçe maçının VAR hakemi Alper Ulusoy oldu.

ERZURUMSPOR - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Erzurum Kazım Karabekir Stadı'nın ev sahipliği yapacağı karşılaşma, saat 16.00'da başlayacak. Hakem Mete Kalkavan yöneteceği müsabaka, beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak. 90 dakikanın canlı anlatımı ve skor takibi ahaber.com.tr'de olacak.