Ankaragücü - Başakşehir (CANLI ANLATIM)

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 18. hafta maçında Ankaragücü'ne konuk oluyor. Tugay Kaan Numanoğlu'nun yönettiği maç Eryaman Stadyumu'nda oynanıyor.

Ankaragücü - Başakşehir maçının canlı anlatımı ahaber.com.tr'de...

İŞTE İLK 11'LER

Ankaragücü: Friedrich, Sarlija, Atakan, Erdi, Atila, Assane, Lukasik, Bolingi, Saba, Endri, Borven.

Başakşehir: Volkan Babacan, Rafael, Carlos Ponck, Epureanu, Hasan Ali Kaldırım, Mahmut Tekdemir, İrfan Can Kahveci, Nacer Chadli, Edin Visca, Deniz Türüç, Gulbrandsen

ANKARAGÜCÜ 3 PUANA HASRET

MKE Ankaragücü, rakibini yaklaşık 10 yıldır mağlup edemiyor. O zamanki adıyla İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 24 Nisan 2011'de deplasmanda 4-1 yenen başkent temsilcisi, daha sonraki 8 resmi maçı da kazanamadı. Bu karşılaşmalarda 7 yenilgi, 1 beraberlik yaşayan MKE Ankaragücü, rakibi karşısında son 6 lig maçında ise puan alamadı.

İki ekip tarihinde daha önce 2'si kupa, 14'ü Süper Lig olmak üzere 16 defa karşılaştı. Bu karşılaşmaların 7'sini Medipol Başakşehir, 4'ünü MKE Ankaragücü kazanırken, taraflar 5 maçta da sahadan beraberlikle ayrıldı.

Ankara'da oynanan 8 maçta ise sarı-lacivertliler tek galibiyet elde etti. MKE Ankaragücü bu galibiyeti rekabetin ilk maçı olan 21 Eylül 2007'de 1-0'lık skorla aldı. Ankara'da daha sonraki 7 randevuda konuk ekip 3 galibiyet, 4 beraberlik aldı. Sarı-lacivertliler, Medipol Başakşehir'i İstanbul'a puansız göndererek rakibi karşısında iç sahadaki 13 yılı geçen galibiyet hasretini de sonlandırmaya çalışacak.