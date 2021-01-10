Ankaragücü - Başakşehir (CANLI ANLATIM)
Süper Lig'in 18. haftasında Ankaragücü evinde Başakşehir ile karşı karşıya geliyor. 3 hasreti devam eden başkent ekibi Ankaragücü ile Başakşehir'in zorlu mücadelesinin canlı anlatımını ahaber.com.tr'den takip ediniz.
Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 18. hafta maçında Ankaragücü'ne konuk oluyor. Tugay Kaan Numanoğlu'nun yönettiği maç Eryaman Stadyumu'nda oynanıyor.
Ankaragücü - Başakşehir maçının canlı anlatımı ahaber.com.tr'de...
İŞTE İLK 11'LER
Ankaragücü: Friedrich, Sarlija, Atakan, Erdi, Atila, Assane, Lukasik, Bolingi, Saba, Endri, Borven.
Başakşehir: Volkan Babacan, Rafael, Carlos Ponck, Epureanu, Hasan Ali Kaldırım, Mahmut Tekdemir, İrfan Can Kahveci, Nacer Chadli, Edin Visca, Deniz Türüç, Gulbrandsen
ANKARAGÜCÜ 3 PUANA HASRET
MKE Ankaragücü, rakibini yaklaşık 10 yıldır mağlup edemiyor. O zamanki adıyla İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 24 Nisan 2011'de deplasmanda 4-1 yenen başkent temsilcisi, daha sonraki 8 resmi maçı da kazanamadı. Bu karşılaşmalarda 7 yenilgi, 1 beraberlik yaşayan MKE Ankaragücü, rakibi karşısında son 6 lig maçında ise puan alamadı.
İki ekip tarihinde daha önce 2'si kupa, 14'ü Süper Lig olmak üzere 16 defa karşılaştı. Bu karşılaşmaların 7'sini Medipol Başakşehir, 4'ünü MKE Ankaragücü kazanırken, taraflar 5 maçta da sahadan beraberlikle ayrıldı.
Ankara'da oynanan 8 maçta ise sarı-lacivertliler tek galibiyet elde etti. MKE Ankaragücü bu galibiyeti rekabetin ilk maçı olan 21 Eylül 2007'de 1-0'lık skorla aldı. Ankara'da daha sonraki 7 randevuda konuk ekip 3 galibiyet, 4 beraberlik aldı. Sarı-lacivertliler, Medipol Başakşehir'i İstanbul'a puansız göndererek rakibi karşısında iç sahadaki 13 yılı geçen galibiyet hasretini de sonlandırmaya çalışacak.