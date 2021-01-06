Trabzonspor 1-0 Göztepe MAÇ SONUCU

Süper Lig'in 17. haftasında Göztepe'yi konuk eden Trabzonspor, geçen hafta Fatih Karagümrük maçı 11'ine göre tek değişiklikle sahaya çıktı.

Teknik direktör Abdullah Avcı, orta sahada Brezilyalı oyuncu Flavio'yu yedek kulübesine çekerken yerine Abdülkadir Ömür'e görev verdi.

Hes Kablo Kayserispor maçının ardından corona virüsü testi pozitif çıktığı için 3 karşılaşmada forma giyemeyen ve geçen hafta Fatih Karagümrük maçında sonradan oyuna dahil olan Abdulkadir Ömür, 4 hafta sonra ilk 11'deki yerini aldı.

Kadro dışı bırakılan Plaza, Diabate ve Bilal Başacıkoğlu'nun yanı sıra sakatlığı bulunan Vitor Hugo ve izinli olan Yusuf Sarı kadroda yer almadı.

Trabzonspor'un 21 kişilik kadrosunda altyapıdan yetişen 8 oyuncu yer aldı.