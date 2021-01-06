Trabzonspor 1-0 Göztepe MAÇ SONUCU
Süper Lig'in 17. haftasında Trabzonspor kendi sahasında Göztepe'yi konuk etti. Bordo mavili takım ilk yarıyı rakibi karşısında 1-0 önde tamamladı. Karşılaşmanın ikinci yarısın gol olmayınca Abdullah Avcı'nın öğrencileri tek golle 3 puanı hanesine yazdıran taraf oldu.
Süper Lig'in 17. haftasında Trabzonspor evinde Göztepe ile karşılaştı. Mücadeleyi Fırtına, 1-0 kazandı. Bordo-mavililere galibiyeti getiren golü 27. dakikada Caleb Ekuban kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Trabzonspor 26 puana yükselirken, Göztepe ise 19 puanda kaldı.
Süper Lig'in 17. haftasında Göztepe'yi konuk eden Trabzonspor, geçen hafta Fatih Karagümrük maçı 11'ine göre tek değişiklikle sahaya çıktı.
Teknik direktör Abdullah Avcı, orta sahada Brezilyalı oyuncu Flavio'yu yedek kulübesine çekerken yerine Abdülkadir Ömür'e görev verdi.
Hes Kablo Kayserispor maçının ardından corona virüsü testi pozitif çıktığı için 3 karşılaşmada forma giyemeyen ve geçen hafta Fatih Karagümrük maçında sonradan oyuna dahil olan Abdulkadir Ömür, 4 hafta sonra ilk 11'deki yerini aldı.
Kadro dışı bırakılan Plaza, Diabate ve Bilal Başacıkoğlu'nun yanı sıra sakatlığı bulunan Vitor Hugo ve izinli olan Yusuf Sarı kadroda yer almadı.
Trabzonspor'un 21 kişilik kadrosunda altyapıdan yetişen 8 oyuncu yer aldı.
Bordo-mavililerde Uğurcan Çakır, Serkan Asan, Abdulkadir Parmak ile Abdülkadir Ömür Göztepe karşısında ilk 11'de forma şansı bulurken, Hüseyin Türkmen, Ahmetcan Kaplan, Faruk Can Genç ve Safa Kınalı da kulübede yer aldı.
MAÇIN ÖNEMLİ DAKİKALARI
2. dakikada savunmanın uzaklaştırmak istediği topu ceza alanı dışı sağ çaprazında önünde bulan Ekuban'ın düzgün vuruşunda kaleci İrfan Can Eğribayat, meşin yuvarlağı kornere çeldi.
12. dakikada Berkan Emir'in soldan ortasında, ceza alanı içinde savunmanın uzaklaştırmak istediği top Halil Akbunar'ın önüne düştü. Müsait durumdaki bu futbolcu kötü bir vuruşla meşin yuvarlağı yandan auta gönderdi.
19. dakikada Abdülkadir Ömür'ün sağdan kullandığı serbest atışta, ceza alanı içinde Ndiaye'nin ters kafa vuruşunda, kaleci İrfan Can Eğribayat, tehlikeyi önledi.
26. dakikada Baker'in sağdan ortasında, ceza alanı içinde Djaniny'in kafa vuruşunda top az farkla direğin üzerinden auta çıktı.
28. dakikada Trabzonspor, golü buldu. Marlon'un pasında soldan hızla ilerleyerek ceza alanına giren Djaniny'in içeriye çıkardığı topu Abdulkadir Ömür tamamlamak istedi. Direkten dönen meşin yuvarlığı bu kez Ekuban tamamlayarak filelere gönderdi: 1-0
31. dakikada Serkan Asan'ın sağdan ortasında, ceza alanı içinde Ekuban'ın yatarak kafa vuruşunda top yandan auta gitti.
Kalan dakikalarda da gol olmayınca ilk yarı bordo-mavililerin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
50. dakikada soldan ceza alanına giren Nwakaeme'nin şutunda top yan direğe çarparak auta çıktı.
63. dakikada Abdulkadir Parmak'ın pasında ceza alanı sol çaprazında topla buluşan Nwakaeme'nin şutuda, kaleci İrfan Can Eğribayat, meşin yuvarlağı kornere çeldi.
67. dakikada Soner Aydoğdu'nun ceza yayı hemen gerisinden şutunda, kaleci Uğurcan Çakır, yatarak topu kontrol etti.
71. dakikada Nwobodo'nun ceza alanı dışından şutunda kaleci Uğurcan Çakır, topun sahibi oldu.
74. dakikada orta alandan taşıdığı top ile ceza alanına giren Ekuban'ın karşı karşıya şutunda, kaleci İrfan Can Eğribayat, ayaklarıyla tehlikeyi önledi.
80. dakikada Soner Aydoğdu'nu pasında, ceza alanı sol tarafından Napoleoni'nin şutunda kaleci Uğurcan Çakır, yatarak topu kontrol etti.
90+1. dakikada Soner Aydoğdu'nun ortasında, ceza alanı içinde Aide'nin kafa vuruşunda, kaleci Uğurcan Çakır, topu kornere çeldi.
Trabzonspor, karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.
Stat: Medical Park
Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Serkan Asan, Edgar, Hosseini, Marlon, Baker, Abdulkadir Parmak (Dk. 81 Kamil Ahmet Çörekçi), Ekuban (Dk. 86 Afobe), Abdülkadir Ömür (Dk. 86 Pereira), Nwakaeme, Djaniny (Dk. 72 Flavio)
Göztepe: İrfan Can Eğribayat, Murat Paluli, Mihojevic (Dk. 87 Beykan Şimşek), Atınç Nukan, Berkan Emir (Dk. 46 Burekovic), Nwobodo, Soner Aydoğdu, Ndiaye, Napoleoni (Dk. 81 Burak Süleyman), Halil Akbunar, Ideye
Gol: Dk. 28 Ekuban (Trabzonspor)
Sarı kartlar: Dk. 11 Hosseini (Trabzonspor) Dk. 18 Berkan Emir, Dk. 59 Atınç Nukan, Dk. 85 Nwobodo (Göztepe)