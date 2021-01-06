Denizlispor Kayserispor maç sonucu: 0-1
Denizlispor Kayserispor maçı | Süper Lig'in 17. haftasında Denizlispor sahasında Kayserispor'u ağırladı. Kritik karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetti. Kayserispor ligde uzun bir süreden sonra 3 puanla tanıştı.
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Süper Lig'in 17. haftasında Hes Kablo Kayserispor, deplasmanda Yukatel Denizlispor'u 1-0 yendi.
51. dakikada ceza sahası içindeki Lennon'un vuruşunda, kaleci Pantilimon gole izin vermedi. Dönen topu savunma uzaklaştırdı.
65. dakikada Sagal'ın ceza sahası sağ çaprazından çektiği şutta kaleci Doğan Alemdar, topu çeldi.
69. dakikada Avramovski, ceza sahası sol çaprazından yerden şutunu çekti. Kaleci Pantilimon'un uzanarak son anda çeldiği topu, Bergdich kornere attı.
85. dakikada sağ kanattan yapılan ortada Mesanovic'in kafa vuruşunda, top auta çıktı.
90+1. dakikada kazanılan serbest vuruş sonrası Rodallega'nın rakip yarı alanın ortalarından şutunda kaleci Doğan Alemdar, topu çeldi.
Karşılaşma, Hes Kablo Kayserispor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.