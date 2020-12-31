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Son dakika: Fatih Terim'e verilen 5 maçlık ceza indirildi

Son dakika haberleri... Tahkim, 'e verilen 5 maçlık ceza için yapılan itiraz hakkında kararını verdi. Yapılan açıklamada Terim'e verilen cezanın 4 maça indirildiği belirtildi.

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Giriş Tarihi: 31.12.2020 Güncelleme Tarihi: 31.12.2020
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Son dakika: Fatih Terim'e verilen 5 maçlık ceza indirildi

Galatasaray'ın Fatih Karagümrük maçında kırmızı kart gören ve PFDK'dan 5 maç ceza alan teknik direktör Fatih Terim'in cezası 4 maça indirildi.

Cezası 4 maça indirilen Fatih Terim'e verilen 55 bin 500 TL'lik ceza da 42 bin 500 TL'ye indirildi. Bu gelişme sonrası konuşan Fatih Terim'in avukatı Rezan Epözdemir; "Bu ceza bizi tatmin etmedi. Cezanın daha aşağı inmesi gerekiyordu." dedi.

Fatih Terim, böylece Galatasaray'ın 9 Ocak'ta Gençlerbirliği ile oynayacağı Süper Lig maçında takımının başında yer alabilecek.

Fatih Terim'in cezalı olacağı maçlar:

Antalyaspor

Konyaspor (d)

Terim, Gençlerbirliği mücadelesiyle birlikte kulübeye dönecek.

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