Son dakika: Fatih Terim'e verilen 5 maçlık ceza indirildi

Galatasaray'ın Fatih Karagümrük maçında kırmızı kart gören ve PFDK'dan 5 maç ceza alan teknik direktör Fatih Terim'in cezası 4 maça indirildi.

Cezası 4 maça indirilen Fatih Terim'e verilen 55 bin 500 TL'lik ceza da 42 bin 500 TL'ye indirildi. Bu gelişme sonrası konuşan Fatih Terim'in avukatı Rezan Epözdemir; "Bu ceza bizi tatmin etmedi. Cezanın daha aşağı inmesi gerekiyordu." dedi.

Fatih Terim, böylece Galatasaray'ın 9 Ocak'ta Gençlerbirliği ile oynayacağı Süper Lig maçında takımının başında yer alabilecek.

Fatih Terim'in cezalı olacağı maçlar:

Antalyaspor



Konyaspor (d)

Terim, Gençlerbirliği mücadelesiyle birlikte kulübeye dönecek.