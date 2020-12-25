Galatasaray'da Belhanda kararı! İşte yeni sözleşme!
Galatasaray'da almış olduğu yüksek ücret nedeniyle takımdaki durumunun ne olacağı merak konusu olan Belhanda konusunda flaş bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılılar Faslı yıldıza yeni sözleşme önerdi. İşte detaylar...
Galatasaray'daki sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Younes Belhanda'nın takımdaki geleceği merak konusu olmuştu.
Faslı futbolcunun menajeri yaptığı açıklamada, Belhanda'nın Galatasaray'ı sevdiğini ve takımda kalmak istediğini ifade etti. Gözler sarı-kırmızılı takıma çevrilirken yönetim, Younes Belhanda ile ilgili kararını verdi.
Galatasaray, kariyeri boyunca inişli çıkışlı bir kariyere sahip olan 30 yaşındaki Younes Belhanda için "yeni sözleşme" kararı çıktı.
Sarı-kırmızılılar, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Faslı oyuncuyla senelik 1,5 milyon euro garanti ücret üzerinden 2 yıllık yeni sözleşme önermeye karar verdi.
Galatasaray'dan 3,35 milyon euro maaş alan Belhanda, Feghouli ile birlikte indirim yapmayan oyunculardan olmuş ve takımda tartışmalara neden olmuştu.
2017'de 10 milyon euro bonservis bedeliyle Dinamo Kiev'den transfer edilen Belhanda, Galatasaray kariyerinde 116 maça çıktı ve 18 gol, 24 asistlik performans sergiledi.