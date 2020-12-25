Galatasaray'da Belhanda kararı! İşte yeni sözleşme!

Faslı futbolcunun menajeri yaptığı açıklamada, Belhanda'nın Galatasaray'ı sevdiğini ve takımda kalmak istediğini ifade etti. Gözler sarı-kırmızılı takıma çevrilirken yönetim, Younes Belhanda ile ilgili kararını verdi.