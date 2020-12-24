Rizespor Antalyaspor'u 2-1 yendi

Süper Lig'in 14. haftasında Çaykur Rizespor, sahasında Fraport TAV Antalyaspor'u 2-1 yendi.

SÜPER LİG: ÇAYKUR RİZESPOR: 1 - FRAPORT TAV ANTALYASPOR: 0 (İLK YARI)

Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi Çaykur Rizespor'un 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.

7. dakikada Çaykur Rizespor'da Milan Skoda'nın pasında ceza sahasının ortasında topla buluşan Yasin Pehlivan vuruşunu yaptı, top ağlarla buluştu. 1-0

37. dakikada Fraport TAV Antalyaspor atağında sağ kanatta topla buluşan Fredy, rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi çaprazdan gören bir noktadan vuruşunu yaptı ama top auta çıktı.

45. dakikada önündeki topla kaleci ile karşı karşıya kalan Skoda, Veysel'in müdahalesi ile yerde kaldı. Yapılan faulün ardından ceza yayının hemen dışında topun başına geçen Tunay'ın vuruşunda top az farkla auta çıktı.

Çaykur Rizespor: 2 - Fraport TAV Antalyaspor: 1 (İKİNCİ YARI)

Süper Lig'in 14. haftasında Çaykur Rizespor, sahasında Fraport TAV Antalyaspor'u 2-1 yendi.

58. dakikada Fernando'nun soldan ceza sahasına yerden pasında Tunay Torun'un gelişine vuruşunda, top az farkla yandan auta çıktı.

59. dakikada Çaykur Rizespor farkı 2'ye çıkardı. Samudio sağ tarafta iki rakibinden sıyrıldıktan sonra ceza sahasına girerek yerden pasını verdi. Altıpas içerisinde Skoda, sağ ayak topuğuyla yaptığı klas vuruşta meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-0

61. dakikada Fraport TAV Antalyaspor golü buldu. Defansın uzaklaştırmaya çalıştığı topu önünde bulan Podolski'nin ceza yayı üzerinden sert vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Gökhan Akkan'ın solundan filelere gitti: 2-1

63. dakikada yaklaşık 40 metre topu süren Baiano'nun ceza sahası sağ çaprazından yerden sert vuruşunda, kaleci Boffin meşin yuvarlağı ayaklarıyla kornere çeldi.

79. dakikada Veysel Sarı'nın yaklaşık 25 metre mesafeden yerden sert vuruşunda, kaleci Gökhan Akkan yatarak topu kontrol etti.

90+5. dakikada ceza sahasına yapılan uzun mesafeli ortada kaleci Gökhan Akkan'ın elinden kaçırdığı topa Veysel Sarı'nın vuruşunda, Meriah meşin yuvarlağı çizgi üzerinden çıkardı.

Karşılaşma, yeşil-mavili ekibin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Erkan Özdamar, Mustafa Sönmez, Özgür Ertem

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Moroziuk, Talbi, Meriah, İsmail Köybaşı, Yasin Pehlivan (Dk. 90+3 Selim Ay), Baiano (Dk. 82 Donsah), Michalak (Dk. 46 Samudio), Fernando (Dk. 81 Onur Bulut), Tunay Torun (Dk. 71 Doğan Erdoğan), Skoda

Fraport TAV Antalyaspor: Boffin, Veysel Sarı, Naldo, Kudriashov, Eren Albayrak (Dk. 46 Jahovic, Dk. 85 Orgill), Bünyamin Balcı, Nuri Şahin, Fredy (Dk. 81 Hakan Özmert), Sidney Sam, Amilton (Dk. 71 Gökdeniz Bayrakdar), Podolski

Goller: Dk. 7 Yasin Pehlivan, Dk. 59 Skoda (Çaykur Rizespor), Dk. 61 Podolski (Fraport TAV Antalyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 11 Tunay Torun, Dk. 41 Baiano, Dk. 76 Doğan Erdoğan (Çaykur Rizespor), Dk. 11 Amilton, Dk. 45 Veysel Sarı (Fraport TAV Antalyaspor)