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Fatih Karagümrük - Galatasaray maçında yayıncı kuruluş (Digitürk- Bein Sports) protesto edildi

Fatih Karagümrük ile Galatasaray maçı başlama vuruşunda iki takım futbolcuları 60 saniye topa dokunmayarak yayıncı kuruluş ile ödemelerde yaşanan sorunları protesto etti.

SPOR İHA
Giriş Tarihi: 18.12.2020 Güncelleme Tarihi: 18.12.2020
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Fatih Karagümrük - Galatasaray maçında yayıncı kuruluş Digitürk- Bein Sports protesto edildi

Süper Lig Kulüpler Birliği ile TFF 1. Lig Kulüpler Birliği, bu hafta oynanacak karşılaşmalarda başlama düdüğüyle birlikte futbolcuların 60 saniye süresince mücadele etmeyerek protesto eyleminde bulunacağını açıklamıştı.

Süper Lig'de haftanın açılış maçı olan Fatih Karagümrük ile Galatasaray karşılaşmasında iki takım futbolcuları 60 saniye boyunca topa dokunmadı.

Protestonun ardından müsabakaya Galatasaraylı futbolcuların paslaşmasıyla başladı.

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