15 Aralık 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Milli güreşçi Osman Yıldırım 130 kiloda gümüş madalya kazandı

Milli güreşçi Osman Yıldırım 130 kiloda gümüş madalya kazandı

Son dakika haberi...Grekoromen stil 130 kiloda , 'nda Rus rakibi Sergey Semenov'a yenildi ve gümüş madalyada kaldı.

SPOR AA
Giriş Tarihi: 15.12.2020
ABONE OL
Milli güreşçi Osman Yıldırım 130 kiloda gümüş madalya kazandı

Grekoromen stil 130 kiloda milli güreşçi Osman Yıldırım, Sırbistan'da düzenlenen Dünya Kupası'nda Rus rakibi Semenov'la altın madalya mücadelesi verdi.

Rakibine 7-1 yenilen Osman Yıldırım, şampiyonayı gümüş madalya kazanarak tamamladı.

Tamamlanan grekoromen müsabakaları sonucunda Türk güreşçiler, üç gümüş ve bir bronz madalya elde etti.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA