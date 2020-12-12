Süper Lig 12. hafta karşılaşması | Fenerbahçe 0-3 Yeni Malatyaspor MAÇ SONUCU
Sarı lacivertliler Süper Lig'in 12. hafta karşılaşmasında Yeni Malatya'ya 3-0 yenilerek sahasında üst üste üçüncü kez kaybetti.
Süper Lig'in 12. hafta mücadelesinde Fenerbahçe ile Yeni Malatyaspor kozlarını paylaştı. Mücadeleyi konuk ekip bulduğu 3 golle kazandı.
LİG TARİHİNDE İLK!
Yeni Malatyaspor 9. dakikada Adem Büyük, 22. dakikada Umut Bulut ve 48. dakikada Youssouf'un kaydettiği gollerle mücadeleyi 3-0 kazandı. Bu sonuçla birlikte 23 puanda kalan sarı-lacivertliler, lig tarihinde ilk kez Kadıköy'de 3 maç üst üste kaybetti.
Fenerbahçe, daha önce evinde Konyaspor'a 2-0 ve Beşiktaş'a 4-3 mağlup olmuştu.
Yeni Malatyaspor'un ligdeki yenilmezlik serisi ise 4 maça yükseldi.
ADEM BÜYÜK'ÜN İLK GOLÜ
Adem Büyük ise kariyerinde Fenerbahçe'ye karşı çıktığı 16. maçta ilk golünü kaydetti
Umut Bulut, Türkiye kariyerinde forma giydiği beş kulübün formasıyla da Fenerbahçe'ye gol atmış oldu.
FENERBAHÇE YENİ MALATYA MAÇ ÖZETİ
9. dakikada Yeni Malatyaspor öne geçti. Tisserand ile altıpasın solunda son çizgiye yakın bir noktada girdiği ikili mücadelede Tetteh'in yerde kalması üzerine maçın hakemi Erkan Özdamar, penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Adem Büyük, meşin yuvarlak ile kaleci Altay Bayındır'ı farklı köşelere gönderdi: 0-1
19. dakikada konuk takım ikinci gole yaklaştı. Acquah'ın ceza yayının solundan yükselttiği topa hareketlenen Tetteh'in penaltı noktası civarından yaptığı kafa vuruşunda, kaleci Altay Bayındır iki hamlede topu kontrol etti.
21. dakikada Yeni Malatyaspor farkı ikiye çıkardı. Kubilay Kanatsızkuş'un soldan ortasında Umut Bulut, altıpasın önünde uzak köşeye yaptığı şık kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-2
38. dakikada Ferdi Kadıoğlu'nun sağdan pasında topla buluşan Mert Hakan Yandaş'ın ceza sahasına girdikten hemen sonra çıkardığı şutta kaleci Ertaç Özbir meşin yuvarlağı kornere çeldi.
Yeni Malatyaspor, müsabakanın ilk yarısını 2-0 önde tamamladı.
47. dakikada Yeni Malatyaspor farkı 3'e çıkardı. Konuk ekibin sol çaprazdan kazandığı serbest atışı kullanan Hafez'in ceza sahasına ortasında iyi yükselen Ndayishimiye'nin kafa vuruşunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 0-3
55. dakikada Yeni Malatyaspor önemli bir gol pozisyonundan faydalanamadı. Orta sahada kazandığı topla ceza sahasına yönelen Kubilay Kanatsızkuş, meşin yuvarlağı soldan bindiren Benjamin Tetteh'in önüne bıraktı. Tetteh'in ceza sahası sol çaprazından yaptığı vuruşta, kaleci Altay Bayındır meşin yuvarlağı kornere çeldi.
67. dakikada Cisse'nin ceza yayının gerisinden kaleyi cepheden gören bir noktadan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üst direğe çarparak auta çıktı.
Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Yeni Malatyaspor sahadan 3-0 galip ayrıldı.
Stat: Ülker
Hakemler: Erkan Özdamar, Alpaslan Dedeş, Ali Saygın Ögel
Fenerbahçe: Altay Bayındır, Gökhan Gönül, Sadık Çiftpınar (Dk. 46 Sosa), Tisserand, Caner Erkin, Ozan Tufan, Luiz Gustavo, Ferdi Kadıoğlu (Dk. 87 Sinan Gümüş), Mert Hakan Yandaş (Dk. 62 Thiam), Pelkas (Dk. 71 Novak), Cisse
Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Chebake (Dk. 79 Olcay Şahan), Semih Kaya, Hadebe, Hafez, Acquah, Ndayishimiye, Kubilay Kanatsızkuş (Dk. 88 Ahmet Ildız), Tetteh, Adem Büyük (Dk. 66 Zeki Yavru), Umut Bulut
Goller: Dk. 9 Adem Büyük (Penaltıdan), Dk. 21 Umut Bulut, Dk. 47 Ndayishimiye (Yeni Malatyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 39 Mert Hakan Yandaş, Dk. 45+3 Gökhan Gönül, Dk. 89 Luiz Gustavo (Fenerbahçe), Dk. 45+5 Hafez, Dk. 78 Ertaç Özbir (Yeni Malatyaspor)