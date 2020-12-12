Son dakika | Adem Ljajic'in yeni takımı belli oluyor! Trabzonspor devrede

Beşiktaş'ta istenmeyen adam ilan edilen Adem Ljajic için eski hocası Abdullah Avcı devreye girdi. Siyah-Beyazlı ekiple yol ayrımında olan Sırp futbolcunun transferi konusunda yönetimle mutabakata varan Abdullah Avcı, Ljajic'le menajeri aracılığıyla bir görüşme gerçekleştirdi. 29 yaşındaki oyuncuya kendini yeniden ispatlamak doğru yerin Trabzonspor olduğunu belirten tecrübeli hoca, Beşiktaş'ta mutsuz olan Ljajic'ten olumlu yanıt aldı.

BEŞİKTAŞ SEZON SONU SATIŞI KABUL ETMEDİ

Adem Ljajic'ten gelen yeşil ışığın ardından vakit kaybetmeden Beşiktaş'ın kapısını çalan Trabzonspor yönetimi, sezon sonu zorunlu satış opsiyonlu kiralama teklifinde bulundu. Transfer için Adem Ljajic'in satışından gelir bekleyen siyah-beyazlı yönetim teklife olumsuz cevap vererek futbolcu için Almanya'dan bir kulüple temas halinde olduklarını bordo-mavililere iletti.



DEVRE ARASI 2 SEZON SONU 2,5 MİLYON EURO!

Beşiktaş'tan süre isteyen Trabzonspor yönetimi transfer için kaynak arayışlarına başladı. Bordo-Mavililerin devre arası 2 milyon euro sezon sonu 2,5 milyon euro şeklinde toplamda 4,5 milyon euroluk bir teklif yapacağı öğrenildi.



RAMİRES 3 YILLIK SÖZLEŞME İSTEDİ

Manajerler tarafından önerilen eski Chelsea'li Ramires ile de görüşen Trabzonspor yönetimi oyuncunun yıllık 3 milyon eurodan 3 yıllık sözleşme istemesinden dolayı bu transferde ağır davranıyor. Abdullah Avcı önceliği Ljajic transferine vermiş durumda.