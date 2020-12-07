Son dakika: Trabzonspor - Sivasspor CANLI ANLATIM | İşte muhtemel 11'ler...

SON DAKİKA HABERİ | Trabzonspor, Süper Lig'in 11. haftasında bugün sahasında Demir Grup Sivasspor'u konuk ediyor.

TRABZONSPOR - SİVASSPOR MAÇI HANGİ KANALDA VE MAÇ SAAT KAÇTA?

7 Kasım Pazartesi günü Medical Park Stadı'nda saat 19.30'da başlayacak.

Trabzonspor - Demir Grup Sivasspor maçı beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

Trabzonspor - Demir Grup Sivasspor maçını hakem Suat Arslanboğa yönetecek.

Bu zorlu maçın canlı anlatımını ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz...

TRABZONSPOR - SİVASSPOR MAÇININ CANLI ANLATIMI İÇİN TIKLAYIN



ABDULLAH AVCI İÇİN ÖNEMLİ MAÇ

Ligde yeni teknik direktörü Abdullah Avcı yönetiminde çıktığı Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Ankaragücü maçlarından 1-0'lık galibiyetlerle ayrılarak bu sezon ilk kez 2 maç art arda kazanma başarısı gösteren bordo-mavililer, galibiyet serisini 3 maça çıkararak üst sıralara biraz daha yaklaşmak istiyor.

Karadeniz ekibi, Demir Grup Sivasspor maçında da kalesini gole kapatarak galip gelmesi halinde ligde 96 hafta sonra gol yemeden 3 hafta üst üste maç kazanmış olacak.



MAÇTA JOAO PEREIRA YOK

Trabzonspor'da kart cezalısı Pereira ile sakatlıkları bulun Hüseyin Türkmen, Nwakaeme ve Djaniny Semedo forma giyemeyecek.

Pereira yerine savunmanın sağında genç oyuncu Serkan Asan'ın görev yapması bekleniyor.

Konuk takımda Uğur Çiftçi, Marcelo Goiano, Yasin Öztekin, Eren Şahin ve Jorge Felix sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek.



İŞTE MUHTEMEL 11'LER...

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Serkan Asan, Edgar le, Vitor Hugo, Marlon, Abdulkadir Parmak, Baker, Ekuban, Abdülkadir Ömür, Bilal, Afobe

Sivasspor: Samassa, Caner Osmanpaşa, Appindangoye, Samba Camara, Ziya Erdal, Cofie, Robin Yalçın, Faycal Fajr, Max Gradel, Ninga, Yatabare