Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'den Covid-19 itirafı

Terim sözlerine şöyle devam etti;

KALBİMİZ ÇARPA ÇARPA TEST SONUÇLARI BEKLİYORUZ

Milli takıma gönderdiğimiz oyuncuların dönüşteki sakatlığı ve maalesef korona olan oyuncularımızla ilgisi var. Her teknik adamın çok zorlandığını düşünüyorum. Her kulüp zorlanıyor. Öyle bir şey ki, Babel hepsinden önce oldu. Arda burada oldu. Aralarında 1 hafta var. Bazılarının eksiği var. Bir diğer ondan daha eksik. Bunların hepsinin programını yapmak, hepsini bir anda potaya sokmak kolay değil. Sağlık heyetimiz müthiş ve özveriyle çalışıyor. Scott ve ekibi de öyle. Kalbimiz çarpa çarpa test sonuçları bekliyoruz.

Bunu yönetmek kolay değil. Hepimizin, ülkemizin sıkıntılı günleri atlatmak kolay değil. Onun için bazen izah edemediğiniz dışarıya, bazı değişiklikler olabiliyor.