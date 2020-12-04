Beşiktaş-Kasımpaşa (CANLI ANLATIM)

Milli ara dönüşü son şampiyon Başakşehir'i evinde 3-2 ile yıkan Beşiktaş, Fenerbahçe derbisini 15 yıl sonra Kadıköy'de kazanarak yükselişini sürdürmüştü. Ezeli rakibine 4 gol atan ve 10 kişi kalmasına rağmen yürekli mücadelesiyle 3 puanı kapan siyah-beyazlılar, galibiyet serisini devam ettirmek istiyor. Kara Kartal, 19.30'da ligin güçlü ekiplerinden Kasımpaşa'yı Vodafone Park'ta konuk ediyor. Zorlu mücadeleyi Bahattin Şimşek yönetecek.

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İŞTE BEŞİKTAŞ - KASIMPAŞA 11'LER

BEŞİKTAŞ: UTKU, ROSIER, MONTERO, WELINTON, RIDVAN, DORUKHAN, ATIBA, MENSAH, GHEZZAL, N'KOUDOU, ABOUBAKAR

KASIMPAŞA MUHTEMEL: RAMAZAN, HADERGJONAJ, SADIKU, BRECKA, HADDADI, TIRPAN, HAJRADINOVIC, KOOMSON, ALAN, VARGA, HODZIC

ÇAPA'YI GÖREVE GETİRDİ

Son iki maçını kazanan Beşiktaş, bir haftayı bay geçmişti. Ligde 9 karşılaşmaya çıkan Kartal 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgiyle 16 puan topladı ve 4. sıraya yerleşti. Kasımpaşa ise 10 maçta 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. 15 puan toplayan lacivert-beyazlılar, 5. basamakta bulunuyor. Sezona Mehmet Altıparmak ile başlayan Kasımpaşa, 9. haftada İrfan Buz'u getirmişti. Buz 1 maç çalıştıktan sonra yollar ayrıldı ve A.Gücü'nden ayrılan Fuat Çapa ile anlaşıldı. Çapa ise ilk maçında G.Birliği'ni 2-1 yendi.