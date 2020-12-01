Premier Lig'in 11. haftasında 4 Aralık'ta oynanması planlanan Aston Villa - Newcastle United karşılaşması korona virüs (Kovid-19) vakalarından dolayı ertelendi.

Konuyla ilgili Premier Lig'in resmi internet sitesinden yapılan açıklamada; Newcastle United'da korona virüs vakaların çokluğundan dolayı mücadelenin ertelendiği ifade edildi. Müsabakanın ileri bir tarihte yapılacağı duyuruldu.

Vakaların artışından dolayı Newcastle'ın antrenman tesisleri de kapatıldı.

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