İngiltere Premier Lig'de oynanacak Aston Villa - Newcastle maçına Covid-19 engeli
İngiltere Premier Lig'in 11. haftasında Aston Villa ile Newcastle United arasında oynanması planlanan karşılaşma Newcastle'da görülen korona virüs vakaları nedeniyle ertelendiği açıklandı.
SPOR İHA
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Premier Lig'in 11. haftasında 4 Aralık'ta oynanması planlanan Aston Villa - Newcastle United karşılaşması korona virüs (Kovid-19) vakalarından dolayı ertelendi.
Konuyla ilgili Premier Lig'in resmi internet sitesinden yapılan açıklamada; Newcastle United'da korona virüs vakaların çokluğundan dolayı mücadelenin ertelendiği ifade edildi. Müsabakanın ileri bir tarihte yapılacağı duyuruldu.
Vakaların artışından dolayı Newcastle'ın antrenman tesisleri de kapatıldı.
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