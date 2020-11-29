Galatasaray'da Muslera sevinci! Geri döndü
Çaykur Rizespor'u 4-0'lık skorla deplasmanda yenen Galatasaray, Hatayspor maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı. Uzun süredir sakatlığı nedeniyle formasından uzak kalan Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, Florya'ya geri döndü ve çalışmalara başladı.
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Galatasaray, Süper Lig'in 11. haftasında Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.
Uzun süredir sakatlığı nedeniyle formasından uzak kalan Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, Florya'ya geri döndü ve çalışmalara başladı.
Fernando Muslera, kaleci antrenörü eşliğinde kendisi için hazırlanan program dahilinde sahada adaptasyon çalışmalarına başladı.