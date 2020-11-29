29 Kasım 2020, Pazar
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Galatasaray'da Muslera sevinci! Geri döndü

'u 4-0'lık skorla deplasmanda yenen , Hatayspor maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı. Uzun süredir sakatlığı nedeniyle formasından uzak kalan Uruguaylı file bekçisi , Florya'ya geri döndü ve çalışmalara başladı.

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Giriş Tarihi: 29.11.2020
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Galatasaray'da Muslera sevinci! Geri döndü

Galatasaray, Süper Lig'in 11. haftasında Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Uzun süredir sakatlığı nedeniyle formasından uzak kalan Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, Florya'ya geri döndü ve çalışmalara başladı.

Fernando Muslera, kaleci antrenörü eşliğinde kendisi için hazırlanan program dahilinde sahada adaptasyon çalışmalarına başladı.

Galatasaraya güzel haber! Muslera geri dönüyor GALATASARAY'A GÜZEL HABER! MUSLERA GERİ DÖNÜYOR

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