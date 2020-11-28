Fenerbahçe'nin derbi taktiği belli oldu! Erol Bulut o isimle yıkmayı planlıyor

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, derbi planını rakibin sağ tarafı üzerine kurdu. Bu bölgede Rosier ile Ghezzal'in karşısında oynayacak olan Caner ve Perotti ile özel görüşme yapan Bulut, her iki oyuncudan da rakibin üzerine gitmelerini istedi. İkili oyunlarla Rosier'i zor durumda bırakmayı hedefleyen Bulut, Perotti'nin bireysel yeteneklerinden faydalanmak istiyor.