24 Kasım 2020, Salı
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Son dakika | Yeni Malatyaspor'da Christian Alberto Cueva kadro dışı kaldı

Son dakika haberi... : "Profesyonel futbolcumuz , ’nun raporu ve isteği doğrultusunda, disiplinsiz davranışları nedeniyle bırakılmıştır."

SPOR
Giriş Tarihi: 24.11.2020
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Son dakika | Yeni Malatyaspor'da Christian Alberto Cueva kadro dışı kaldı

Yeni Malatyaspor: "Profesyonel futbolcumuz Christian Alberto Cueva, Teknik Direktörümüz Hamza Hamzaoğlu'nun raporu ve isteği doğrultusunda, disiplinsiz davranışları nedeniyle kadro dışı bırakılmıştır."

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