Son dakika | Yeni Malatyaspor'da Christian Alberto Cueva kadro dışı kaldı
Son dakika haberi... Yeni Malatyaspor: "Profesyonel futbolcumuz Christian Alberto Cueva, Teknik Direktörümüz Hamza Hamzaoğlu’nun raporu ve isteği doğrultusunda, disiplinsiz davranışları nedeniyle kadro dışı bırakılmıştır."
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Yeni Malatyaspor: "Profesyonel futbolcumuz Christian Alberto Cueva, Teknik Direktörümüz Hamza Hamzaoğlu'nun raporu ve isteği doğrultusunda, disiplinsiz davranışları nedeniyle kadro dışı bırakılmıştır."
Yeni Malatyaspor: "Profesyonel futbolcumuz Christian Alberto Cueva, Teknik Direktörümüz Hamza Hamzaoğlu'nun raporu ve isteği doğrultusunda, disiplinsiz davranışları nedeniyle kadro dışı bırakılmıştır."
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