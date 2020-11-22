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Galatasaray'dan Belhanda’ya yeni sözleşme

haberleri... Yaz döneminde Younes ’yı satış listesine koyan Galatasaray Yönetimi, Faslı yıldızın yeni sözleşme talebine olumsuz yanıt vermişti. Talibi çıkmayan Belhanda iyi bir sezon başlangıcı yapınca kıymete bindi. 30 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinin uzatılması gündeme geldi.

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Giriş Tarihi: 22.11.2020
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Galatasaray'dan Belhanda’ya yeni sözleşme

Yaz döneminde Younes 'yı satış listesine koyan Yönetimi, Faslı yıldızın yeni sözleşme talebine olumsuz yanıt vermişti. Talibi çıkmayan Belhanda iyi bir sezon başlangıcı yapınca kıymete bindi. 30 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinin uzatılması gündeme geldi.

2 MİLYON EURO'YA İNDİ
Galatasaray'ı düşünerek eski kulübü Nice'i bekleten Faslı orta saha, sarı-kırmızılı takımda kalmak için 3.3 milyon Euro'luk ücretini 2 milyon Euro seviyesine indirmeye hazır.

CİMBOM'UN TEK ŞARTI VAR
Galatasaray cephesi ise yeni sözleşme için Belhanda'ya Ocak ayına kadar performansını koruması şartını koştu. Belhanda böyle devam ederse ocakta yeni sözleşmeyi kapacak.

İSTANBUL'DAN EV SATIN ALDI


İstanbul'dan ev satın alan ve oğlu Muhammed'i Florya'da altyapıya yazdıran Belhanda geleceğini de 'de şekillendirmek istiyor. Bu yüzden takımda kalmak istiyor.

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