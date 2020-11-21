Fenerbahçe Beko Real Madrid 94-74 yenildi
Turkish Airlines EuroLeague 10. hafta maçında Real Madrid'e konuk olan Fenerbahçe Beko, 94-74 mağlup oldu. Fenerbahçe, çıktığı 3 İspanya deplasmanını da kaybetti.
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
1. PERİYOT SONUCU
İLK YARI SONUCU
3. PERİYOT SONUCU
MAÇ SONUCU
Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague 10. hafta maçında Real Madrid'e konuk oldu. Wizink Center'da oynanan mücadele Real Madrid'in 94-74 üstünlüğüyle sona erdi.
EuroLeague'deki son 3 maçına İspanya deplasmanında çıkan Fenerbahçe Beko, Barcelona ve Baskonia maçlarının ardından Real Madrid'e de farklı mağlup oldu.
1. PERİYOT SONUCU
Real Madrid - Fenerbahçe Beko: 28-12
İLK YARI SONUCU
Real Madrid - Fenerbahçe Beko: 49-36
3. PERİYOT SONUCU
Real Madrid - Fenerbahçe Beko: 72-51
MAÇ SONUCU
Real Madrid - Fenerbahçe Beko: 94-74