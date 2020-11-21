21 Kasım 2020, Cumartesi
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Fenerbahçe Beko Real Madrid 94-74 yenildi

EuroLeague 10. hafta maçında 'e konuk olan Beko, 94-74 mağlup oldu. Fenerbahçe, çıktığı 3 İspanya deplasmanını da kaybetti.

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Giriş Tarihi: 21.11.2020
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Fenerbahçe Beko Real Madrid 94-74 yenildi

Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague 10. hafta maçında Real Madrid'e konuk oldu. Wizink Center'da oynanan mücadele Real Madrid'in 94-74 üstünlüğüyle sona erdi.

EuroLeague'deki son 3 maçına İspanya deplasmanında çıkan Fenerbahçe Beko, Barcelona ve Baskonia maçlarının ardından Real Madrid'e de farklı mağlup oldu.

1. PERİYOT SONUCU
Real Madrid - Fenerbahçe Beko: 28-12

İLK YARI SONUCU
Real Madrid - Fenerbahçe Beko: 49-36

3. PERİYOT SONUCU
Real Madrid - Fenerbahçe Beko: 72-51

MAÇ SONUCU
Real Madrid - Fenerbahçe Beko: 94-74

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