Fenerbahçe Beko Real Madrid 94-74 yenildi

Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague 10. hafta maçında Real Madrid'e konuk oldu. Wizink Center'da oynanan mücadele Real Madrid'in 94-74 üstünlüğüyle sona erdi.

EuroLeague'deki son 3 maçına İspanya deplasmanında çıkan Fenerbahçe Beko, Barcelona ve Baskonia maçlarının ardından Real Madrid'e de farklı mağlup oldu.

1. PERİYOT SONUCU

Real Madrid - Fenerbahçe Beko: 28-12

İLK YARI SONUCU

Real Madrid - Fenerbahçe Beko: 49-36

3. PERİYOT SONUCU

Real Madrid - Fenerbahçe Beko: 72-51

MAÇ SONUCU

Real Madrid - Fenerbahçe Beko: 94-74