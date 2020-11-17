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Haberler Spor Haberleri Galatasaray transfer gündemi | Liverpool'un yıldızı kiralık geliyor! İşte heyecanlandıran gelişmenin ayrıntıları

Galatasaray transfer gündemi | Liverpool'un yıldızı kiralık geliyor! İşte heyecanlandıran gelişmenin ayrıntıları

gündemi | Ligde iyi sinyaller veren Galatasaray, devre arası transfer dönemi için hazırlıklarına şimdiden başladı. ve Feghouli ile yolları ayırmaya hazırlanan sarı kırmızılı yönetim, takıma katılacak diğer isimlerle görüşmelere başladı. Geçtiğimiz transfer döneminde de Galatasaray'ın gündemine gelen Liverpool'un yıldızı , sarı kırmızılı formaya artık çok yakın...

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Giriş Tarihi: 17.11.2020 Güncelleme Tarihi: 17.11.2020
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Galatasaray transfer gündemi | Liverpool'un yıldızı kiralık geliyor! İşte heyecanlandıran gelişmenin ayrıntıları

Liverpool'un İsviçreli yıldızı Xherdan Shaqiri, Süper Lig yolunda... Birçok kez Süper Lig'in devleriyle adı anılan yıldız futbolcunun Ocak ayında kiralık olarak Süper Lig'in dev ekibine imzayı atacağı belirtildi. İşte detaylar...

Galatasaray transfer gündemi | Liverpool'un yıldızı kiralık geliyor! İşte heyecanlandıran gelişmenin ayrıntıları

Süper Lig'de adı Fenerbahçe ve Galatasaray'la anılan Xherdan Shaqiri, Ocak ayında Süper Lig'in yolunu tutacak yıldızlar kervanına katılacak.

Galatasaray transfer gündemi | Liverpool'un yıldızı kiralık geliyor! İşte heyecanlandıran gelişmenin ayrıntıları

Stoke City'den Liverpool'a transferinin ardından Kırmızılarda Şampiyonlar Ligi ve Premier Lig şampiyonluğu kazanan İsviçreli yıldız futbolcu Jürgen Klopp tarafından fazla süre verilmeyen oyuncular arasında yer alıyor.

Galatasaray transfer gündemi | Liverpool'un yıldızı kiralık geliyor! İşte heyecanlandıran gelişmenin ayrıntıları

Liverpool'daki forma rekabetinden dolayı yıldız isimlerin gerisinde kalan Shaqiri'nn bir başka takıma kiralanmasına onay verildi. Klopp, Shaqiri ve forma şansı bulamayan birçok futbolcunun kiralanmasına yeşil ışık yaktı.

Galatasaray transfer gündemi | Liverpool'un yıldızı kiralık geliyor! İşte heyecanlandıran gelişmenin ayrıntıları

Liverpool'un bu kararının ardından gözler Shaqiri'ye çevrildi. Daha önce de birçok kez Süper Lig'in devleriyle adı anılan İsviçreli yıldızın kararı merakla beklenirken Süper Lig2in dev ekibi resmi girişimlere başladı.

Galatasaray transfer gündemi | Liverpool'un yıldızı kiralık geliyor! İşte heyecanlandıran gelişmenin ayrıntıları

Fotomaçta yer alan habere göre Cimbom'da yeniden Xerdan Shaqiri sesleri yükseliyor. Fatih Terim'in eski gözdesinin devre arasında kiralanması planı gündemde.

Galatasaray transfer gündemi | Liverpool'un yıldızı kiralık geliyor! İşte heyecanlandıran gelişmenin ayrıntıları

İsviçre'nin İspanya'yı konuk ettiği ve 1-1 biten Uluslar Ligi maçını izleyen Terim, Shaqiri için nabız yoklanmasını istedi.

Galatasaray transfer gündemi | Liverpool'un yıldızı kiralık geliyor! İşte heyecanlandıran gelişmenin ayrıntıları

Liverpool'da forma şansı bulamayan ancak Avrupa Şampiyonası nedeniyle oynayacağı bir takıma gitmek isteyen 29 yaşındaki sol kanat oyuncusunun G.Saray'ın teklifine 'hayır' demeyeceği düşünülüyor.

Galatasaray transfer gündemi | Liverpool'un yıldızı kiralık geliyor! İşte heyecanlandıran gelişmenin ayrıntıları

İsviçreli yıldız önceki yıllarda da Cimbom'un transfer listesine girmişti. Shaqiri'nin transferin son gününde Fenerbahçe tarafından da istendiği iddia edilmişti.

Galatasaray transfer gündemi | Liverpool'un yıldızı kiralık geliyor! İşte heyecanlandıran gelişmenin ayrıntıları

Liverpool'da 2018'den beri forma giyen Shaqiri, 46 maçta forma giyerken 8 gole katkıda bulundu. İsviçreli yıldız ayrıca 6 asist katkısı yaptı.

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