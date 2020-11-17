Galatasaray transfer gündemi | Liverpool'un yıldızı kiralık geliyor! İşte heyecanlandıran gelişmenin ayrıntıları
Galatasaray transfer gündemi | Ligde iyi sinyaller veren Galatasaray, devre arası transfer dönemi için hazırlıklarına şimdiden başladı. Belhanda ve Feghouli ile yolları ayırmaya hazırlanan sarı kırmızılı yönetim, takıma katılacak diğer isimlerle görüşmelere başladı. Geçtiğimiz transfer döneminde de Galatasaray'ın gündemine gelen Liverpool'un yıldızı Xherdan Shaqiri, sarı kırmızılı formaya artık çok yakın...
Liverpool'un İsviçreli yıldızı Xherdan Shaqiri, Süper Lig yolunda... Birçok kez Süper Lig'in devleriyle adı anılan yıldız futbolcunun Ocak ayında kiralık olarak Süper Lig'in dev ekibine imzayı atacağı belirtildi. İşte detaylar...
Süper Lig'de adı Fenerbahçe ve Galatasaray'la anılan Xherdan Shaqiri, Ocak ayında Süper Lig'in yolunu tutacak yıldızlar kervanına katılacak.
Stoke City'den Liverpool'a transferinin ardından Kırmızılarda Şampiyonlar Ligi ve Premier Lig şampiyonluğu kazanan İsviçreli yıldız futbolcu Jürgen Klopp tarafından fazla süre verilmeyen oyuncular arasında yer alıyor.
Liverpool'daki forma rekabetinden dolayı yıldız isimlerin gerisinde kalan Shaqiri'nn bir başka takıma kiralanmasına onay verildi. Klopp, Shaqiri ve forma şansı bulamayan birçok futbolcunun kiralanmasına yeşil ışık yaktı.
Liverpool'un bu kararının ardından gözler Shaqiri'ye çevrildi. Daha önce de birçok kez Süper Lig'in devleriyle adı anılan İsviçreli yıldızın kararı merakla beklenirken Süper Lig2in dev ekibi resmi girişimlere başladı.
Fotomaçta yer alan habere göre Cimbom'da yeniden Xerdan Shaqiri sesleri yükseliyor. Fatih Terim'in eski gözdesinin devre arasında kiralanması planı gündemde.
İsviçre'nin İspanya'yı konuk ettiği ve 1-1 biten Uluslar Ligi maçını izleyen Terim, Shaqiri için nabız yoklanmasını istedi.
Liverpool'da forma şansı bulamayan ancak Avrupa Şampiyonası nedeniyle oynayacağı bir takıma gitmek isteyen 29 yaşındaki sol kanat oyuncusunun G.Saray'ın teklifine 'hayır' demeyeceği düşünülüyor.
İsviçreli yıldız önceki yıllarda da Cimbom'un transfer listesine girmişti. Shaqiri'nin transferin son gününde Fenerbahçe tarafından da istendiği iddia edilmişti.
Liverpool'da 2018'den beri forma giyen Shaqiri, 46 maçta forma giyerken 8 gole katkıda bulundu. İsviçreli yıldız ayrıca 6 asist katkısı yaptı.
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