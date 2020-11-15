Şenol Güneş tek hedeflerinin galibiyet olduğunu söyledi! Rusya bizim için tarihi bir maç

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Rusya önünde çok önemli bir maça çıkacaklarını söyledi. Tecrübeli hoca, "Grupta hiç galibiyetimiz yok. Ayrıca bugüne kadar Rusya'yı hiç yenemedik. Hem bu açıdane hem de FIFA sıralamasında iyi bir yere gelmemiz için önemli" dedi.