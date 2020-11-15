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Şenol Güneş tek hedeflerinin galibiyet olduğunu söyledi! Rusya bizim için tarihi bir maç

A Milli Takım Teknik Direktörü , önünde çok önemli bir maça çıkacaklarını söyledi. Tecrübeli hoca, “Grupta hiç galibiyetimiz yok. Ayrıca bugüne kadar Rusya’yı hiç yenemedik. Hem bu açıdan hem de sıralamasında iyi bir yere gelmemiz için önemli” dedi.

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Giriş Tarihi: 15.11.2020
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Şenol Güneş tek hedeflerinin galibiyet olduğunu söyledi! Rusya bizim için tarihi bir maç

A Milli Takım Teknik Direktörü , önünde çok önemli bir maça çıkacaklarını söyledi. Tecrübeli hoca, "Grupta hiç galibiyetimiz yok. Ayrıca bugüne kadar Rusya'yı hiç yenemedik. Hem bu açıdane hem de sıralamasında iyi bir yere gelmemiz için önemli" dedi.

MACARİSTAN DENGEMİZİ BOZDU
Savunma ve hücumu birlikte yapmak zorunda olduklarının altını çizen Güneş, " maçı dengemizi bozan bir maç oldu. O maçta yenilmeseydik her şey daha farklı olurdu" dedi.

GRUPTA YARIŞ DEVAM EDİYOR
Grupta yarışın devam ettiğini dile getiren Şenol Güneş, "Ancak kadro yapmak için elinizde sağlıklı oyuncular olması gerekir. Bizim için futbolcuların sağlığı her şeyden daha önemli" dedi.

VİDA SARILMAYI ÇOK SEVİYOR


Vida'nın testinin pozitif çıkmasına değinen Güneş, "Sabahleyin alınan testin sonucu maçtan önce açıklanabilirdi. Vida sarılmayı çok seviyor. Yapacak bir şey yok" diye konuştu.

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