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Haberler Spor Haberleri 2021 U21 Avrupa Şampiyonası | Türkiye U21-Avusturya U21 maçı saat kaçta?

2021 U21 Avrupa Şampiyonası | Türkiye U21-Avusturya U21 maçı saat kaçta?

Yeni teknik direktörü ile yeni bir oluşuma giren Ümit Milli Futbol Takımı, Avusturya ile karşılaşacak.

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Giriş Tarihi: 12.11.2020
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2021 U21 Avrupa Şampiyonası | Türkiye U21-Avusturya U21 maçı saat kaçta?

Altay Bayındır, Ravil Tagir, Yusuf Sarı, Burak Kapacak, Ömer Faruk Beyaz, Halil Dervişoğlu, Güven Yalçın, Ali Akman... Türk futbolunun geleceğine damga vuracak futbolcular A Spor'da sahne alacak!

Türkiye U21 - Avusturya U21 karşılaşması 13 Kasım 2020 Cuma saat 20:00'de Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'ndan canlı yayınla A Spor'da…

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