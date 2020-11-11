11 Kasım 2020, Çarşamba
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Son dakika: Mehmet Sepil'in koronavirüs testi pozitif çıktı!

Son dakika haberine göre; takımlarından 'de başkan ’in corona virüsü testinin pozitif çıktığı öğrenildi. Sepil'in herhangi bir semptom göstermediği ve sağlık durumunun iyi olduğu ifade edildi.

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Giriş Tarihi: 11.11.2020 Güncelleme Tarihi: 11.11.2020
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Son dakika: Mehmet Sepil'in koronavirüs testi pozitif çıktı!

Göztepe Başkanı Mehmet Sepil'in corona virüsü test sonucu belli oldu.

Sepil'in test sonucunun pozitif olduğu ve evde izolasyonda olduğu belirtildi.

Evde dinlenen ve herhangi bir semptom görülmeyen Sepil'in, sağlık durumunun iyi olduğu, bugünkü Kulüpler Birliği toplantısına da telekonferans yöntemiyle katılacağı öğrenildi.

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