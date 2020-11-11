Son dakika: Mehmet Sepil'in koronavirüs testi pozitif çıktı!
Son dakika haberine göre; Süper Lig takımlarından Göztepe'de başkan Mehmet Sepil’in corona virüsü testinin pozitif çıktığı öğrenildi. Sepil'in herhangi bir semptom göstermediği ve sağlık durumunun iyi olduğu ifade edildi.
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Göztepe Başkanı Mehmet Sepil'in corona virüsü test sonucu belli oldu.
Sepil'in test sonucunun pozitif olduğu ve evde izolasyonda olduğu belirtildi.
Evde dinlenen ve herhangi bir semptom görülmeyen Sepil'in, sağlık durumunun iyi olduğu, bugünkü Kulüpler Birliği toplantısına da telekonferans yöntemiyle katılacağı öğrenildi.