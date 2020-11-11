Son dakika: Mehmet Sepil'in koronavirüs testi pozitif çıktı!

Göztepe Başkanı Mehmet Sepil'in corona virüsü test sonucu belli oldu.

Sepil'in test sonucunun pozitif olduğu ve evde izolasyonda olduğu belirtildi.

Evde dinlenen ve herhangi bir semptom görülmeyen Sepil'in, sağlık durumunun iyi olduğu, bugünkü Kulüpler Birliği toplantısına da telekonferans yöntemiyle katılacağı öğrenildi.