Trabzonspor'un yeni hocası Abdullah Avcı'dan zafer mesajı

Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Abdullah Avcı, yöneticilerle yaptığı görüşmelerde, "Başarıya açım, zorlukları seviyorum ve zor olanı güzele hep birlikte çevireceğiz" dedi. Avcı, devre arası yapılacak transferlerle çok daha iyi olacaklarını söyledi.

TRABZON İLE BAŞARACAĞIM

AVCI, "Başarıya gerçekten açım. Benim de Trabzonspor'un da Türk futbolundan alacağı var. Bu alacağımızı da kısa süre içerisinde tahsil etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

EKİBİYLE BİRLİKTE GELECEK

Trabzonspor ile yarın sözleşme imzalayacak 57 yaşındaki teknik adam, çarşamba günü ise takımıyla ilk idmanına çıkacak. Avcı'nın Trabzon'a ekibiyle birlikte geleceği bildirildi.