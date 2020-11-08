Beşiktaş ayrılığı resmen duyurdu | Burak Bıyıktay ile yollar ayrıldı
Son dakika spor haberleri... ING Basketbol Ligi'nde çıktığı 6 maçı da kaybeden Beşiktaş'ta basketbol takımının başantrenörü Burak Bıyıktay ile yolların ayrıldı.
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İŞTE BEŞİKTAŞ'TAN YAPILAN AÇIKLAMA
ING Basketbol Ligi'nde aldığı üst üste başarısız sonuçların faturası antrenör Burak Bıyıktay'a kesildi. Siyah beyzalılar anterönörle yolların ayrıldığını duyurdu.
İŞTE BEŞİKTAŞ'TAN YAPILAN AÇIKLAMA
Erkek Basketbol Takımımızın Başantrenörlük görevini yürüten Burak Bıyıktay ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız.
Bıyıktay'dan boşalan Başantrenörlük görevi için arayışlar devam etmektedir.
Basketbol Altyapı ve Yeniden Yapılandırma Direktörümüz Ahmet Kandemir, yeni bir isim getirilene kadar Erkek Basketbol Takımımızın Başantrenörü olarak görev yapacaktır.
Burak Bıyıktay'a hizmetleri için teşekkür eder, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.