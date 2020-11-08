08 Kasım 2020, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Beşiktaş ayrılığı resmen duyurdu | Burak Bıyıktay ile yollar ayrıldı

Beşiktaş ayrılığı resmen duyurdu | Burak Bıyıktay ile yollar ayrıldı

... 'nde çıktığı 6 maçı da kaybeden 'ta basketbol takımının başantrenörü ile yolların ayrıldı.

SPOR
Giriş Tarihi: 08.11.2020 Güncelleme Tarihi: 08.11.2020
ABONE OL
Beşiktaş ayrılığı resmen duyurdu | Burak Bıyıktay ile yollar ayrıldı

ING Basketbol Ligi'nde aldığı üst üste başarısız sonuçların faturası antrenör Burak Bıyıktay'a kesildi. Siyah beyzalılar anterönörle yolların ayrıldığını duyurdu.

İŞTE BEŞİKTAŞ'TAN YAPILAN AÇIKLAMA
Erkek Basketbol Takımımızın Başantrenörlük görevini yürüten Burak Bıyıktay ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız.

Bıyıktay'dan boşalan Başantrenörlük görevi için arayışlar devam etmektedir.

Basketbol Altyapı ve Yeniden Yapılandırma Direktörümüz Ahmet Kandemir, yeni bir isim getirilene kadar Erkek Basketbol Takımımızın Başantrenörü olarak görev yapacaktır.

Burak Bıyıktay'a hizmetleri için teşekkür eder, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA