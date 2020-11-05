Son dakika...O hakem koronavirüse yakalandı! Kritik karşılaşma öncesi şok!

Süper Lig'in 8.haftasında Ülker Stadyumunda oynanacak Fenerbahçe-Konyaspor maçının hakemi Halis Özkahya koronavirüse yakalandı.

UEFA MAÇINDA KORONAVİRÜS KAPTI

29 Ekim'de Milan ile Sparta Prag arasındaki mücadeleyi yöneten Halis Özkahya'nın bu maç için yaptığı seyahatte koronavirüs kaptığına dair bir inancın olduğu belirtildi. MHK'nin bu sonuç sonrası olağanüstü toplandığı kaydedildi.

YENİ HAKEM ATANACAK

MHK'nin Özkahya'nın testinin pozitif çıkması sonrası yeni bir hakem atayacağı bilgisi de verildi.