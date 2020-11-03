Arjantinli efsane futbolcu Maradona'dan kötü haber

Dün hastaneye kaldırılan Diego Armando Maradona'yla ilgili kötü haber geldi.

Efsane futbol adamının beyin damarlarındaki bir pıhtı nedeniyle acil olarak ameliyata alındığı bildirildi.

Arjantin medyasından TyC Sports'un son dakika olarak geçtiği habere göre; Maradona'nın beynindeki bir pıhtı sebebiyle acil olarak ameliyata alındı.