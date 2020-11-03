Arjantinli efsane futbolcu Maradona'dan kötü haber
Arjantin ve dünya futbolunun efsane ismi Diego Armando Maradona'nın beyin kanaması geçirdi ve ameliyata alındığı belirtildi.
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Dün hastaneye kaldırılan Diego Armando Maradona'yla ilgili kötü haber geldi.
Efsane futbol adamının beyin damarlarındaki bir pıhtı nedeniyle acil olarak ameliyata alındığı bildirildi.
Arjantin medyasından TyC Sports'un son dakika olarak geçtiği habere göre; Maradona'nın beynindeki bir pıhtı sebebiyle acil olarak ameliyata alındı.
Maradona dün kontrol maksadıyla hastaneye gitmiş, koronavirüs iddiaları ise ailesi tarafından yalanlanmıştı.
Maradona şu an çalıştırdığı Gimnasia La Plata takımının hafta sonu aldığı 3-0'lık son galibiyetinde takımının başında yer alıyordu.
Napoli ve Barcelona'nın efsane oyuncusu aynı zamanda birkaç gün önce de 60. yaş gününü kutlamıştı.