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24Erzincanspor’da 6 futbolcu ile 2 kulüp personeli Covid-19’a yakalandı

Ziraat Türkiye Kupasında yarın Menemen Şehir Stadında Menemen Belediyespor ile karşılaşacak olan 24Erzincanspor’da 6 futbolcu ile 2 kulüp personeli Covid-19’a yakalandı.

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Giriş Tarihi: 03.11.2020 Güncelleme Tarihi: 03.11.2020
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24Erzincanspor’da 6 futbolcu ile 2 kulüp personeli Covid-19’a yakalandı

Erzincan'da dün korona virüs testi yaptıran 24Erzincanspor'da 6 futbolcu ile 2 kulüp personelinin test sonuçları pozitif çıktı. 24Erzincaspor kafilesi test sonuçları pozitif çıkan futbolcular ve kulüp personeli haricinde İzmir'e gitti.

Öte yandan kulüpten yapılan açıklamada, "TFF 2. Lig Beyaz Gurupta mücadele eden 24Erzincanspor Ziraat Türkiye Kupası 3. tur mücadelesi öncesinde yapılan Covid-19 testleri sonucunda 6 futbolcu ve 2 kulüp çalışanının testleri pozitif çıkmıştır.Teknik heyette hiçbir sıkıntı yok. 24Erzincanspor Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçı için İzmir' hareket etti. Testleri pozitif çıkan futbolcu ve kulüp çalışanlarında her hangi bir semptoma rastlanılmamıştır. Testleri pozitif çıkan oyuncu ve kulüp çalışanları tesislerde izolasyona alınarak tedavilerine başlanmıştır." denildi.

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