Fenerbahçe camiasının büyük sevgisini kazandı! İşte Erol Bulut'un büyük sırrı
Alanya'da yakaladığı çıkışın ardından Fenerbahçe’nin başına geçen Erol Bulut, son iki sezonda ortaya çıkan kötü havayı kısa sürede dağıtmayı başardı. Saha içi sonuçları ve saha dışındaki duruşuyla camianın büyük sevgisini kazanan genç hocanın başarısının sırrına TAKVİM Gazetesi ulaştı.
Alanya'da yakaladığı çıkışın ardından Fenerbahçe'nin başına geçen Erol Bulut, son iki sezonda ortaya çıkan kötü havayı kısa sürede dağıtmayı başardı. Saha içi sonuçları ve saha dışındaki duruşuyla camianın büyük sevgisini kazanan genç hocanın başarısının sırrını TAKVİM açıklıyor.
FORMAYI HAK EDEN GİYİYOR
Erol Bulut'un en çok üzerinde durduğu konu forma adaleti... Başarılı hoca, isme ve kariyere göre değil, forma göre 11'i belirliyor. Taktik disiplin de Bulut'un vazgeçilmezlerinden.
SOSA'YI DEVRE ARASI ÇIKARDI
Rize'de Gustavo'yu oyundan alan, Ozan'ı yedek bırakan Bulut'un Trabzon önünde de Sosa'yı devre arası çıkarması performansa göre forma verdiğinin en büyük kanıtı oldu.
HERKESTEN VERİM ALIYOR
Ekibine çok güvenen Bulut herkesten maksimum verim alıyor. Aurelio, Volkan ve Mehmet Yozgatlı idman programını belirlerken, İbrahim Menderes rakipleri analiz ediyor.
İLETİŞİM KONUSUNDA ÇOK İYİ
Erol Bulut futbol bilgisi ve strateji geliştirmedeki yeteneğiyle ön plana çıkıyor. Sürekli oyuncularıyla konuşan genç hoca, onlara eksiklerini anlatıyor ve beklentilerini söylüyor.
TÜM SENARYOLARI HAZIRLIYOR
Bilimsel verilerle takımını maçlara hazırlayan Bulut maçlardan önce sürekli rakipleri çalışıyor. Oyunla ilgili her senaryoyu hazırlıyor.
REHAVET UYARISI YAPIYOR
Teknik direktör Erol Bulut, Fenerbahçe ile ilgili övgü dolu yorumlar nedeniyle futbolcularına sık sık rehavet uyarısı yapıyor. Tecrübeli hoca, "Herkes bizi şampiyon ilan ediyor ama şampiyonluk sadece sahada kazanılır. Konsantrasyonu kaybetmeyin" dedi.