Fenerbahçe camiasının büyük sevgisini kazandı! İşte Erol Bulut'un büyük sırrı

TÜM SENARYOLARI HAZIRLIYOR

Bilimsel verilerle takımını maçlara hazırlayan Bulut maçlardan önce sürekli rakipleri çalışıyor. Oyunla ilgili her senaryoyu hazırlıyor.

REHAVET UYARISI YAPIYOR

Teknik direktör Erol Bulut, Fenerbahçe ile ilgili övgü dolu yorumlar nedeniyle futbolcularına sık sık rehavet uyarısı yapıyor. Tecrübeli hoca, "Herkes bizi şampiyon ilan ediyor ama şampiyonluk sadece sahada kazanılır. Konsantrasyonu kaybetmeyin" dedi.