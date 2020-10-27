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Son dakika: FIFA Başkanı Gianni Infantino koronavirüse yakalandı

Son dakika haberi... Tüm dünyada etkili pandemi neticesinde Başkanı da korona virüse yakalandı.

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Giriş Tarihi: 27.10.2020
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Son dakika: FIFA Başkanı Gianni Infantino koronavirüse yakalandı

Tüm dünyada etkili pandemi neticesinde FIFA Başkanı Gianni Infantino da korona virüse yakalandı.

Yapılan açıklamada FIFA Başkanı'nın test sonucunun pozitif çıktığı ifade edildi.

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